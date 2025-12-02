Vigilia mambisa de Miami por Yosvany Rosell la noche en que depuso su huelga de hambre

Vídeos relacionados:

La tradicional vigilia mambisa que cada lunes reúne a decenas de exiliados cubanos frente al restaurante Versailles, en la Calle 8 de Miami, dedicó su último encuentro a la salud y la libertad del preso político Yosvany Rosell García Caso.

La cita, organizada por grupos del exilio y activistas de derechos humanos, coincidió con el momento en que el joven prisionero político decidió deponer su huelga de hambre tras 40 días sin ingerir alimentos, según confirmó su esposa desde Holguín.

“Fue una noche de fe, de esperanza y de unidad por la libertad de Cuba. Oramos por Yosvany y por todos los presos políticos que sufren injustamente en las cárceles del régimen”, expresó una de las asistentes a la vigilia, entre oraciones, velas encendidas y gritos de “¡Patria y Vida!”.

Los participantes elevaron plegarias por la recuperación del preso político y recordaron que la lucha por su liberación simboliza la resistencia del pueblo cubano contra la dictadura, según un video difundido por la periodista Maylin Legañoa.

"Esta es una vigilia por los presos políticos que no pueden ver crecer a sus hijos", señalaron los presentes.

Mostrando fotos de García Caso, una activista dijo que "estas son las verdaderas víctimas de la represión en Cuba" y llamó a no permitir que se "normalicen las situaciones" en que los presos sacrifican sus vidas por la libertad del pueblo.

Lo más leído hoy:

"No necesitamos más mártires, no necesitamos más víctimas de la tiranía, no estamos dispuestos a perdonar una muerte más, solo queremos que Cuba viva en libertad sin ningún tipo de condiciones", subrayó.

La vigilia de los lunes frente al Versailles es una tradición de más de dos décadas en el exilio cubano.

Cada semana, activistas, opositores y miembros de la comunidad se reúnen para exigir la libertad de los presos políticos y el fin de la represión en la isla.

El emblemático restaurante se ha convertido en punto de encuentro y símbolo de resistencia cívica.

“El pueblo cubano no está solo. Desde Miami seguimos alzando la voz hasta que todos los presos políticos sean libres”, afirmaron los organizadores al cierre de la actividad, en la que participaron exiliados históricos y jóvenes recién llegados.

Yosvany Rosell depuso su huelga de hambre al final de la noche del lunes pero se encuentra aún en estado crítico en un hospital de Holguín.