OPS califica de "dramáticos" los aumentos de casos de coronavirus en Cuba

Ambulancia y personal sanitario en hospital de Camagüey, Cuba (imagen de archivo). Foto © ACN

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó la atención este miércoles sobre los “dramáticos aumentos” de casos de coronavirus que vive Cuba actualmente, al tiempo que descartó la influencia de las protestas masivas en la isla en el incremento de las cifras.

El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, señaló que Cuba reportó el mayor número de contagios semanales en todo el país desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020.

“Se notificaron más de 43,000 casos, lo cual representa un incremento del 21% con respecto a la semana anterior, con un promedio de 6.199 casos diarios”, precisó el directivo y destacó la circulación de la variante Delta “en varias provincias del país”.

Al respecto de las manifestaciones, la OPS aclaró que la isla caribeña ya experimentaba un alza de contagios antes de las mismas.

“En el Caribe, los casos de covid-19 y las muertes están aumentando en Cuba, donde muchas provincias informan aumentos dramáticos de nuevas infecciones”, dijo en rueda de prensa Carissa Etienne, directora de la OPS, de acuerdo con la agencia AFP.

Etienne subrayó que la situación es “especialmente aguda” en la provincia de Matanzas, donde se encuentra Varadero, el principal balneario y uno de los destinos turísticos más conocidos de Cuba.

“Es una situación preocupante. La incidencia del covid-19 en Cuba todavía está en el nivel más alto”, dijo Ugarte por su lado. La OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha venido advirtiendo un deterioro de la situación sanitaria en Cuba debido a la pandemia, durante las últimas semanas.

De acuerdo con Ugarte, hasta el 17 de julio, unos 3,3 millones de personas habían recibido al menos una dosis de las candidatas vacunales Abdala o Soberana. “Eso es aproximadamente el 30% de la población, por lo que todavía es un nivel bajo”, aseguró.

A comienzos de julio, la OPS alertó que Cuba estaba reportando el mayor número de casos de coronavirus en el Caribe. El lunes, un mapa mundial de COVID-19 del diario estadounidense The New York Times, mostraba a Cuba como el país con la tasa de infección per cápita más alta de coronavirus en las Américas.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba reportó 6,405 nuevos casos de coronavirus y 53 fallecidos, 21 de ellos de Matanzas. La isla acumula 300,854 personas contagiadas y 2,072 muertes desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.