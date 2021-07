Escritor Rafael Vilches denuncia muerte de su suegro en Las Tunas por negligencia médica

Vilches y su esposa Ana Díaz Foto © Facebook/Ana Díaz

El escritor cubano Rafael Vilches denunció en Facebook la muerte de su suego en el hospital "Ernesto Guevara" de Las Tunas por una supuesta negligencia médica.

"Muere mi suegro, el padre de Ana Díaz, mi esposa, por negligencia de los médicos en el Hospital Ernesto Guevara en Las Tunas", escribió Vilches

"No hay de nada en en ese hospital", añadió.

Durante los últimos meses han proliferado en redes sociales las denuncias de mala praxis médica y de malas condiciones en instituciones de salud en la isla. Incluso los hospitales importantes carecen de medicinas elementales y muchos de sus servicios se encuentran colapsados por la actual pandemia de coronavirus.

En julio, el esposo de Lydda María Rivero, una joven embarazada de 23 años cuyo deceso por COVID-19 en Matanzas fue reportado esta semana, escribió un desgarrador texto en Facebook en el que denunció negligencia en la atención médica que recibió su esposa y confirmó la muerte del bebé que esperaban ambos.

En junio, otra cubana denunció la muerte de su abuela por falta de atención en hospital de Manzanillo.

Ese mismo mes, el gobierno reconoció en medios oficiales la grave escasez de medicamentos en todo el sistema nacional de salud.

El pasado mes de mayo, la Seguridad del Estado amenazó al escritor, premio de narrativa Reinaldo Arenas 2020, con 10 años de prisión.

Durante un interrogatorio, Vilches fue amenazado por agentes de la policía política con una sanción de “entre 8 y 10 años, por incitar a la rebelión nacional en las redes, y por tener amigos peligrosos”, según relató al medio Árbol Invertido, donde colabora el escritor.

Al mismo tiempo, sus interrogadores insistieron que lo anterior no se trataba de una amenaza, sino de una advertencia: “Recuerda que tienes mujer e hijos. A ellos no les vamos a hacer nada, pero tienes que cuidarlos, porque a tu edad caer en una cárcel no es fácil”, dijeron los represores al escritor, según Cubanet.

Vilches ha mostrado repetidas veces su disidencia en redes sociales y criticado la represión ejercida por la “dictadura” cubana hacia los activistas pacíficos.