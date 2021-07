"La República de las Remesas": El desahogo de Yaya, la santiaguera que vive en Roma, se vuelve viral

El video de 'Yaya Panoramix' se ha vuelto viral Foto © Facebook/Yaya Panoramix

Un video de 'Yaya Panoramix', una santiaguera residente en Roma, Italia, en que critica la manipulación de las protestas del 11J en los medios cubanos y arremete con humor contra las reacciones oficialistas, es la nueva sensación de las redes sociales cubanas.

'Yaya', que empieza por confesar que tiene "pánico de Mordor" porque "Mordor me ha enseñado que hay que tenerle pánico", decidió, sin embargo, filmar a cara descubierta su denuncia, que resume el sentimiento de muchos exiliados ante los recientes sucesos en la isla.

"Han pasado 16 días, y en 16 días tenemos 'la orden de combate esta dada, los revolucionarios a la calle', y 'eso no fue lo que yo dije', después 'palo, palo, palo', gente que te va a buscar a la casa, los juicios sumarios... Sacan el tanque cubano-argentino ese que dice 'mano dura'... mima ¿qué es lo que tú quiere, que hagan una fábrica de botones humanos?", dijo la santiaguera en alusión a unas recientes declaraciones de Aleida Guevara pidiendo mayor represión.

La cubana también criticó las declaraciones del cantante Silvio Rodríguez, cuando aseguró que no ha visto un video de un policía golpeando al pueblo: "Vete pa 100 y Aldabó, coge tu unicornio y que te diga él directamente", pidió al músico.

"Un canciller que lo único que está discutiendo es remesas.¿Qué es eso, la república de las remesas. ¿Quien c... ha dicho que nosotros tenemos que trabajar para mantener a médicos, ingenieros, gente que se ha quemado las pestañas?", explotó la santiaguera.

"A la italiana que tuve que soportar que me dijera que no conozco de historia de Cuba, mima, cuando tú quieras, amarra en el poste el unicornio y ven, que yo te explico un poco de cosas", añadió.

Yaya también se refiere a las numerosas evocaciones a Fidel Castro en las consignas oficialistas como un "Walking Dead tropical", y asegura que "ustedes están machacando al pueblo allá y enfermado a la gente de los nervios aquí".

"Estamos viviendo en una película que se llama The Call: todo el mundo que está fuera de Cuba está esperando la llamada en la que te digan se llevaron a Fulano, se llevaron a Mengano, tu primo está preso... ¿Hasta cuándo?", se pregunta 'Panoramix'.

"Bajen de esa nube, de esa nube Puma" La gente mal vestida, flaca y ellos gordos, Puma, Puma, Puma"..., insistió.

"La gente sigue diciendo que el bloqueo. Y que Biden... Biden no se tiene que ocupar de Cuba. Hay organizaciones mundiales que reciben fondos y salarios y solidaridad y dinero para ocuparse de la pobreza y la destrucción de Cuba. Biden es el presidente de EE.UU. El presidente de Cuba es un mediocre, que no logra tener un mínimo de carisma, que en su vida ha cogido una pala... con los otros 4 gordos feos esos..." dijo 'Yaya', en abierta burla del reciente reportaje en medios cubanos donde Díaz-Canel y Manuel Marrero participaban de un trabajo voluntario.

"Ese país era grande, puede ser grande todavía, sin intervención militar, sin yumas, sin nadie. Se tienen que ir ellos", aseguró.

"Ya yo me quemé, así que probablemente yo a mi vieja no la vea más, pero voy a seguir haciendo esto Etecsa a mí sí eso no me la puede tumbar", declaró la simpática santiaguera aludiendo a las represalias que suele tomar el gobierno cubano a través de sus consulados y permisos de viaje contra los exiliados que tienen opiniones en contra del régimen.

La cubana también criticó las declaraciones oficialistas del duo Buena Fe, que dijo sentirse "acosado", y las comparó con los numerosos activistas y disidentes cubanos que están ahora mismo sitiados en sus domicilios.

"Es verdad que la gente en Cuba tiene miedo a decir las cosas. Es verdad que le dan golpe a la gente. Pero la gente que está aquí afuera tiene que dar la cara. Yo, para poder mirar a mi hijos a la cara, tengo que dar primero la mía porque si no ¿cómo yo le puedo enseñar a mis hijitos que tienen que ser justos y valientes? Aunque no entre más nunca a Cuba. Porque si no, cuando yo regrese, ¿con qué cara yo voy a mirar a mi abuela?", reiteró Yaya.

La "directa", que dura 11 minutos y termina con un irónico "Díaz-Canel: ¡buena persona!", es una suerte de antología de la indignación provocada entre exiliados cubanos de todo el mundo por los recientes acontecimientos y las cínicas respuestas del gobierno cubano.

En el momento en que se redactó esta nota, el video de Yaya Panoramix tenía más de 22 mil reproducciones, había sido compartido más de 1700 veces y suscitado más de 400 comentarios entusiastas.