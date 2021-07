Artista cubano muestra preocupación por un amigo detenido tras protestas del 11J

Detención en Cuba el 11J (I) y Asiel Díaz Alfonso (D) Foto © Captura de video / Facebook - Adrián Socorro Suárez

El artista independiente Adrián Socorro Suárez se mostró preocupado por la detención de un amigo que participó en las protestas del 11J en Matanzas.

"Llego a casa todos los días y pregunto ¿qué se sabe de Asiel? Y la misma respuesta: nada", escribió en Facebook.

Se refiere a Asiel Díaz Alfonso, detenido por la Seguridad del Estado y de quien hasta solo se conoce que está en el Combinado del Sur, en Matanzas, según confirmaron a CiberCuba fuentes cercanas al joven.

Esa misma persona aseguró que el joven es responsable económicamente de la mamá y una sobrina luego que su hermano falleciera en un accidente hace algunos años.

"Asiel está injustamente detenido por algo que no se sabe. Pues pensar diferente no es delito puesto que hace pocos días salió un titular en Granma que ostentaba: EN CUBA NADIE ES SANCIONADO POR SU FORMA DE PENSAR, por lo que entonces es inocente, y no tiene otra razón de estar preso que no sea la de estar cerca de la manifestación en Matanzas el 11J", escribió.

Luego de describir los lazos de amistad que lo unen al joven detenido, Socorro Suárez explicó que se trata de alguien "decente y trabajador".

Recordó que el presentador de la televisión Humberto López reconociera públicamente que "se habían cometido algunos errores" en los procesos de detención

"Estoy convencido que Asiel es de esos errores. Asiel no es un vende patria. ¿La piensa diferente? Pues está en su soberano derecho. Asiel debe estar en su casa ya", finalizó.

Hasta el momento no existen datos oficiales sobre la cantidad de detenidos en Cuba tras la ola de protestas pacíficas de mediados de mes en más de 60 localidades de todo el país.

Se contabilizan más de 700 los detenidos y/o desaparecidos, de los cuales 228 han sido verificados hasta el momento, según un listado público que confeccionó la ONG Cubalex.

En Matanzas hay por lo menos 26 personas bajo investigación por vincularse con las protestas, según Cubalex.

Entre ellos se encuentra el rapero Richard Adrián Zamora Brito, detenido en el Combinado del Este de Matanzas, según contaron a CiberCuba fuentes cercanas al músico.

"Lleva arrestado arbitrariamente más de 15 días y ayer le notificaron a la familia que se lo llevaban para el Combinado del Sur", explicó a este medio Marthadela Tamayo, del Comité por la Integración Racial.