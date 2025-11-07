Cándido Fabré echa de menos a Lázaro Expósito y pide mercados estatales con precios justos

Vídeos relacionados:

El popular músico cubano Cándido Fabré volvió a pronunciarse sobre la crisis económica que ahoga a la población, esta vez con un mensaje que combina nostalgia, crítica y frustración ante la situación actual del país.

En un nuevo post publicado en Facebook, el artista recordó los tiempos en que el dirigente Lázaro Expósito Canto encabezaba la provincia de Santiago de Cuba y reclamó el regreso de los mercados estatales en moneda nacional con precios justos, que compitieran con los del sector privado.

"Como en los tiempos de Lázaro Expósito Canto, necesitamos mercados estatales en moneda nacional con precios por debajo de los particulares para emular con ellos. Las multas y prohibiciones no resuelven nada, solamente ahuyentan al particular y repercute negativamente en el pueblo", escribió.

Las palabras de Fabré, conocido por su fidelidad al régimen, reflejan sin embargo un malestar que crece incluso entre los más cercanos al régimen: la incapacidad del gobierno para ofrecer soluciones reales ante una crisis que ya rebasa todos los límites.

En medio de una inflación galopante, apagones interminables y una escasez generalizada de alimentos, el llamado del cantante a "mercados estatales con precios justos" suena como un eco de un pasado que muchos cubanos recuerdan con añoranza.

Sin embargo, esa etapa también estuvo marcada por un férreo control estatal, y todos los intentos del gobierno por "topar precios" han demostrado ser un fracaso rotundo, generando aún más desabastecimiento y corrupción.

"Comida hay, pero no se puede pagar"

El nuevo mensaje de Fabré se suma a otro que publicó el jueves, en el que denunció el abuso de los precios por parte de vendedores y transportistas particulares.

"Vendedores particulares se aprovechan del dolor y la necesidad del pueblo… suben los precios a cada minuto, no admiten transferencia, las tarjetas magnéticas están por gusto, pobres jubilados y trabajadores sin un kilo en efectivo", escribió indignado.

Sus palabras resumen el sentimiento de millones de cubanos que viven atrapados entre el desamparo estatal y la voracidad del mercado, en una economía donde el Estado ya no protege y el sector privado opera sin reglas claras.

Mientras los dirigentes repiten discursos sobre "resistencia y fe", la población lucha por sobrevivir en un país donde el salario promedio no alcanza ni para una semana de comida.

En ese contexto, la nostalgia de Fabré por un pasado en el que -al menos en apariencia- los mercados estatales ofrecían precios más accesibles, es también una forma de reproche a un gobierno que ha perdido el control y la confianza del pueblo.

El músico concluyó su publicación diciendo: "Siempre critico, pero jamás en contra. Con revolución sí se puede, con fuerza, amor y fe".

Pero incluso entre quienes aún apelan a la fe y al amor, cada vez cuesta más creer en una revolución que no logra alimentar, iluminar ni proteger a su gente.

Un país en caída libre

La realidad económica cubana ha llegado a un punto crítico. Los precios suben a diario, los salarios valen cada vez menos y el peso cubano continúa desplomándose frente al dólar en el mercado informal.

La falta de alimentos, combustible y medicinas se agrava semana tras semana, y las autoridades se limitan a culpar a los vendedores privados o a imponer medidas de control que terminan afectando más al pueblo que a los especuladores.

En ciudades del interior del país, especialmente en el oriente, la situación se ha vuelto insostenible tras el paso del huracán Melissa, que destruyó miles de viviendas, arrasó cultivos y dejó comunidades enteras bajo el agua.

Aunque el gobierno prometió ayuda y "trabajos de recuperación", la realidad es que la mayoría de los damnificados siguen sin recibir asistencia, y las familias que lo perdieron todo apenas sobreviven entre el hambre, el lodo y la oscuridad.