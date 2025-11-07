Vuelve a fracasar el tope de precios en agros de La Habana

Esto no es más que otra crónica de una muerte anunciada. Una vez más, el régimen cubano presumió de aplicar un “tope de precios” para controlar el costo de los alimentos y –como en el pasado– la medida fracasó en menos de lo que tardó en anunciarse.

Según un reciente reporte del oficialista Canal Habana, la gobernadora de la capital estableció precios regulados para productos agrícolas con el supuesto propósito de “estabilizar el mercado y promover la producción local”.

Sin embargo, las propias entrevistas realizadas por ese medio estatal confirman que la realidad dista mucho del discurso oficial.

Durante un recorrido por la feria de Santa Catalina y Juan Delgado, en el municipio Diez de Octubre, el canal mostró a algunos pobladores asegurando que los precios “parecían mantenerse”, aunque la mayoría de los entrevistados reconoció aumentos y escasez de alimentos básicos.

“Cada feria va aumentando el precio; el picadillo de pollo ya está a 320 pesos, cuando hace un mes costaba 280”, comentó una vecina.

Otra compradora fue más directa: “El pescado está carísimo, y el arroz es horrible; la cola es mortal”.

Mientras el reportaje oficial intenta resaltar el “acatamiento” de los nuevos precios, las declaraciones de los ciudadanos dejan en evidencia el mismo patrón de siempre: los topes no frenan la inflación, los productos desaparecen y el mercado negro se fortalece.

La falta de abastecimiento y la disparidad de precios entre ferias son reflejo de un problema estructural que el gobierno intenta maquillar con controles y resoluciones que no se cumplen ni se fiscalizan, amén de que el régimen haga campañas de "mano dura".

En barrios de Arroyo Naranjo, Centro Habana y Marianao, los precios del boniato, el plátano y la carne de cerdo superan ampliamente los límites oficiales. La misma situación se repite en otras provincias.

El “nuevo experimento económico” de La Habana confirma lo que los cubanos llevan años advirtiendo: sin libertad de mercado, incentivos a la producción ni condiciones mínimas para los productores, ningún tope de precios podrá frenar la subida del costo de la vida en la capital.