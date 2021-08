La llamada de Díaz-Canel a Mijaín López: "Por cubanos como tú uno siente un orgullo tremendo"

Mijaín López habla por teléfono con Díaz-Canel Foto © Captura de video de YouTube de Swing Completo Beisbol Cubano

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó por teléfono al luchador Mijaín López, quien dedicó su cuarta medalla de oro olímpica a Fidel Castro.

"Campeón, eres inspiración para Cuba, eres la dignidad, eres el mejor", expresó Díaz-Canel.

"Misión cumplida", contestó el deportista sonriente. "Nosotros nos comprometimos desde allá, desde que salimos de la Plaza de la Revolución de que íbamos a cumplir, y creo que sí, lo cumplimos", añadió.

En la conversación, Mijaín estuvo todo el tiempo presionado para que dijera la consigna de 'Patria o Muerte, Venceremos', una triste "tradición" impuesta a los atletas cubanos cada vez que han logrado un triunfo durante estos 62 de comunismo.

"Hermano, pero estás fuera de liga, no te han marcado un punto... eres un salvaje, eres el mejor. Has hecho una proeza histórica. ¿Tú estás claro de lo que tú has hecho, no? Cuatro medallas de otro", subrayó Díaz-Canel.

"Contentos de poder demostrarle al mundo lo que somos nosotros, grandes", dijo el laureado deportista, natural de Pinar del Río.

"Por cubanos como tú uno siente un orgullo tremendo", recalcó el mandatario.

El diálogo fue prácticamente interrumpido por un integrante del grupo que lanzó el grito de 'Patria o Muerte', y que Mijaín y el resto de los presentes repitió.

"Disfruten la victoria, ahora vamos a multiplicar esa victoria", concluyó Díaz-Canel.

Mijaín López, dueño cinco oros olímpicos y de cuatro títulos mundiales, dedicó su presea ganada en Tokio a Fidel Castro, al que denominó "comandante en jefe invicto".

"Creo que hoy nosotros somos merecedores de estos resultados gracias a él (Fidel) y a los esfuerzos que hizo para que nuestra revolución siguiera hacia adelante, y que nosotros hoy estemos por el mundo entero dando estos alegrones (...) y alzando cada día más nuestra bandera, que es poderosa en el mundo entero", dijo el luchador.

El sábado pasado Díaz-Canel llamó por teléfono al boxeador Julio César la Cruz para felicitarlo por su victoria en Tokio, y por haber gritado "¡Patria y Vida no!, ¡Patria o Muerte, Venceremos!", tras ser proclamado ganador en un combate contra el cubano nacionalizado español Enmanuel Reyes.

"Además de ganar hoy, la actitud esa patriótica fue un regalo a este pueblo", le dijo el gobernante al púgil.