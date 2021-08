Dramaturgo cubano Yunior García denuncia nuevos intentos de desacreditación

Yunior García Foto © Facebook del joven

El dramaturgo y director de teatro cubano Yunior García Aguilera denunció los intentos de desacreditación contra su persona por pedir un cambio en la isla y mostrarse en contra del adoctrinamiento del gobierno comunista.

"Los perfiles anónimos encargados de llevar adelante esta campaña, vienen repitiendo lo mismo desde el 27 de noviembre del pasado año, aunque cada reescritura de su panfleto parece más cargada de rabia e impotencia", escribió el artista cubano en su perfil de Facebook.

Recordó también cómo han variado los ataques y han pasado de mostrarlo como "un joven confundido" a "un mediocre total, mercenario, asesino, agente de la CIA, apátrida, plattista y traidor, experto en manuales y revoluciones de colores, merecedor de las más altas condenas ante sus tribunales".

García Aguilera criticó a quienes repiten los mismos discursos de odio en su contra y utilizan como excusa una visita de tres días a Madrid para demostrar que él forma parte de un plan de desestabilización imperialista.

"Si tres días bastan para cambiar la mente de un joven que se ha pasado toda su vida recibiendo el más feroz adoctrinamiento por parte de un Estado que se gasta millones en su propaganda, ¡qué cierren la Ñico López!", dijo.

El joven cubano explicó que la invitación de una universidad de Madrid fue para que ofreciera sus visiones de Cuba y que realizó los trámites a través de la UNEAC y que la Seguridad del Estado lo citó antes y después de eso.

"A todos los oficiales que tuve delante les quedó clarísimo que, si bien no me presto para ser chivato ni para 'cooperar', tampoco tengo nada que esconder sobre mi forma de pensar y de actuar. Todo lo que dije en esos tres días en Madrid, es lo mismo que he dicho en Cuba en cuanta asamblea he asistido", sentenció.

Declaró que no cree en el modelo de partido único y enumeró un grupo de razones por las cuales dejó de creer en el discurso oficialista, que se repite en escuelas, medios de prensa y organizaciones estatales.

"Voy a cumplir 39 años y he vivido en Cuba toda mi vida. Ese es mi entrenamiento. Ese es mi principal currículo. No necesito un curso para saber que mi país necesita cambios de manera urgente. No tiene que venir nadie de la CIA o del Pentágono a decirme lo que debo hacer como cubano digno", agregó.

Para finalizar, reiteró su disposición a seguir haciendo, como artista y como ciudadano, todo lo que pueda, sin cobrar un centavo, sin mentiras, sin violencia y sin rabia, para que Cuba sea libre, justa y verdaderamente democrática.

"Cuba también es mía. Así pienso... Así vivo", finalizó.

Tras la protesta del 27N frente al Ministerio de Cultura de Cuba, donde participó Yunior García y otro grupo de artistas e intelectuales de La Habana, se trata de vincular su nombre a supuestas maniobras financiadas por otros países con el fin de desestabilizar el orden interno.

En las protestas del 11J fue uno de los detenidos frente al ICRT, en La Habana, cuando de manera pacífica pedían un cambio político en Cuba y el fin del gobierno del Partido Comunista.

Tras ser liberado publicó un mensaje en el que dijo, entre otras ideas, que "mientras un gobernante pueda ordenar impunemente el combate entre civiles, no hay soberanía".