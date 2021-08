Cubana desesperada por la muerte de su padre: No había ambulancia ni oxígeno ni medicamentos

Circula en redes sociales el desgarrador testimonio de una joven cubana que perdió a su papá por coronavirus en Cuba.

“No se pudo salvar porque no había una ambulancia. No había un oxígeno en ese 'clínico'. No había un rocephin, que lo tuvimos que comprar revendido”, dijo entre lágrimas la joven, que no precisó su provincia de residencia ni tampoco el hospital en que ocurrieron los hechos.

“Todo fue raíz de la pu… vacuna, él no tenía nada. Él estaba sano y en menos de 15 días se me deterioró, se me murió”, dijo, y refirió las dificultades que atravesaron ella y su familia para trasladarlo al hospital por sus propios medios.

“Dios mío, yo no sé qué tiene que pasar en este país. Son nuestros seres queridos los que se están muriendo. Nuestra familia. Son miles de personas que se mueren diariamente. Personas que uno conoce. Ya no es un desconocido, ya no es un extraño", añadió entre sollozos.

"Es nuestra sangre, y vamos a seguir muriéndonos y vamos a seguir perdiendo personas y nadie hace nada. Yo estoy desesperada porque ese era mi papá”, concluyó la joven, que en medio de la desesperación llegó a decir que prefería haberse muerto ella y no su padre.

En el último mes se han disparado las denuncias en redes sociales de cubanos impotentes y desesperados por la falta de medicamentos, la escasez de ambulancias para transportar a pacientes de COVID-19 o los graves problemas de la infraestructura sanitaria en la isla.

El pasado domingo, una cubana residente en Miami denunció la muerte de su padre en el centro de aislamiento Celia Sánchez, de la provincia de Holguín, “pidiendo ayuda y oxígeno”.

Recientemente, otra cubana denunció que su cuñado, de 45 años y con una enfermedad renal crónica, estaba prácticamente abandonado a su suerte en un hospital de Ciego de Ávila en el que había sido ingresado tras dar positivo al coronavirus.

Esta semana se conoció que el Hospital Vladimir Ilich Lenin (Holguín) creó una consulta al aire libre ante la imposibilidad de asumir más pacientes en las salas.

También hay evidencias del colapso del Hospital Provincial de Cienfuegos y de policlínicos en municipios como Cumanayagua, donde se compartieron duras imágenes de una persona sufriendo un ataque de falta de aire en una sala de espera sin recibir atención médica.

En Santiago de Cuba se confirmó la existencia de fosas comunes para realizar los enterramientos de personas fallecidas por COVID-19.

Ante la crisis, el gobierno se ha visto obligado a traer brigadas médicas que tenía en Venezuela para intentar frenar el avance descontrolado de la pandemia en la isla.