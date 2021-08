Joven cubano estrena emotivo tema a la libertad de la isla: "Me duele mucho no poder estar con mi familia"

Protestas en Cuba / Abdiel Rolando Coalla Pérez Foto © Captura de video / Facebook del joven

El joven cantante cubano Abdiel Rolando Coalla Pérez -residente en Miami- estrenó recientemente un emotivo tema dedicado a la libertad de Cuba, que ha levantado gestos de admiración.

“Me duele mucho no poder estar con mi familia en estos momentos tan difíciles. ¡Ya queremos ser libres! Hablo por todos los cubanos cuando digo que queremos vivir en tranquilidad, y con oportunidades" escribió el joven en un texto que acompañó a la grabación de estudio del tema. "¡Ya basta el abuso!”, concluyó el joven de 25 años.

“Perdóname mi Cuba libre, que hoy no estoy ahí para luchar contigo, pero todas las noches a Diosito le pido, fuerzas pa’ mi gente y mi pueblo querido, que le están robando su libertad y lo están maltratando sin piedad”, así comienza la canción, en la que el joven confiesa la nostalgia y preocupación que siente por los cubanos, y en particular por la parte de su familia que vive en la isla.

“Todo esto tiene que cambiar...tengo a mi familia en un país donde son enemigos y todos los cubanos son testigos de lo que ha pasado. Ya son sesenta años y nada ha cambiado; esperanzas y promesas que nunca se han cumplido, esas son las consecuencias de un estado oprimido donde mucha gente pasa hambre, ¡Patria y Libertad! aunque me cueste mi sangre”, dice otro fragmento del tema.

“Y yo sé que pronto volverá a amanecer, cubanos por todo el mundo se volverán a ver en esa isla bella que nos vio nacer, lo único que quiero es eso, una Cuba libre”, así concluye la canción.

“Gracias por todo el apoyo que le han dado a mi último post. Lo grabé sin saber el impacto que iba tener. Yo solo quería hablar del corazón y decir todo lo que sentía por dentro. Como cubano pa’ mí era necesario… miles de GRACIAS a todos”, escribió el joven en una publicación reciente ante el impacto que tenido su canción entre sus seguidores.

“¡Muchas Gracias!. La idea es sumar para poder liberar nuestra isla y que bueno que jóvenes como mi hijo tomen partido. ¡Agradecida con ustedes por hacerse eco de esto para que llegue a más lugares el Grito de Libertad!”, escribió por su parte en Facebook, Aimara Pérez, madre de Abdiel y muy activa en redes sociales con publicaciones que abogan por la libertad de Cuba y que denuncian los atropellos en la isla.

Nacido en Matanzas el 25 de mayo de 1996, el joven artista cubano irrumpió en la escena musical gracias al programa de Univision "La Banda".

Una vez culminada su participación en la competencia musical, Wisin lo invitó a grabar en Puerto Rico, bajo su sello La Base Music Group, compañía disquera que apuesta por artistas jóvenes bajo la producción de “Los Legendarios”.

“Abdiel es de esos artistas que va a ser grande porque es humilde, talentoso, tiene un look increíble y es músico. Me llamó mucho la atención cuando grabamos La Banda y me enorgullece que sea parte de la ola de nuevos talentos de La Base Music Group”, expresó Wisin.

En julio de 2020, el joven lanzó su primer sencillo, “Una Noche”, que fue co-escrito por Abdiel junto a Wisin y Los Legendarios, quienes también estuvieron a cargo de la producción.

Abdiel Rolando Coalla Pérez aprendió a tocar guitarra a través de tutoriales de YouTube que le despertaron el interés para estudiar teoría y producción musical. Tras un breve paso por México, el joven ha trabajado con productores en Miami, New York, y Los Ángeles.

Con su nuevo tema, Abdiel se suma a la nómina de artistas cubanos que en las últimas semanas han cantado a las protestas antigubernamentales desatadas en Cuba el 11 de julio y a la urgencia de un giro democrático en la isla.

