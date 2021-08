José Daniel Ferrer cumple 32 días de secuestro y desaparición forzada en Santiago de Cuba

José Daniel Ferrer, líder de UNPACU Foto © Wikipedia

José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, cumple este viernes 32 días detenido, sin que sus familiares conozcan su actual estado de salud.

En un post compartido en las redes, su esposa, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, denunció el secuestro y desaparición forzada de que fue víctima el opositor el pasado 11 de julio, cuando se disponía a sumarse a la protesta antigubernamental en Santiago de Cuba, acompañado de su hijo.

“En medio del cerco represivo (a la sede de UNPACU) que había sido reforzado durante la mañana, Jose Daniel salió rumbo al parque Céspedes. El número de teléfono desde donde recibí la información también fue interrumpido por la dictadura de @RaulCastro_Ruz y @DiazCanelB” dijo la hermana de Ferrer al día siguiente de haber sido arrestado en plena calle.

Poco después, cuando el régimen restituyó la conexión a Internet que había cortado para impedir que se vieran imágenes de las protestas y de la represión de que fueron víctimas los manifestantes, la UNPACU difundió un vídeo del momento en que José Daniel y su hijo fueron secuestrados por las fuerzas policiales.

"Ellos salieron sin un rasguño, de ocurrirles algo, de detenerlos, es responsabilidad del régimen castro-comunista y de su títere Miguel Díaz-Canel", dijo Nelva Ortega, esposa de Ferrer, mientras grababa el vídeo desde la sede de UNPACU.

La preocupación sobre su estado de salud está dada no solo en que al momento ser detenido Ferrer se encontraba delicado por una úlcera gastroduodenal sangrante, sino también porque él mismo había asegurado a su esposa que comenzaría una huelga de hambre de ser arrestado.

"Yo no sé si le habrán hecho como a Otero Alcántara que cuando se puso muy mal lo llevaron al hospital a la fuerza y le pusieron sueros, no sabemos nada, pero él me dijo que si lo detenían entraría en huelga, así que para nosotros él está en huelga hasta que nos diga otra cosa él mismo", explicó a finales de julio pasado a CiberCuba la doctora y activista cubana.

Ortega Tamayo ha sido también víctima de la represión del régimen cubano y ha sufrido detenciones arbitrarias por su activismo. El pasado 21 de julio fue arrestada tras salir de su casa para presentar un recurso de habeas corpus en el tribunal municipal a favor del líder opositor.

A principios de este mes la hija de Ferrer denunció el caso de su padre en un encuentro de políticos republicanos con miembros de la comunidad cubana en la sede de la brigada 2506 en Hialeah Gardens.

"Numerosas veces ha sido encarcelado, secuestrado y torturado de varias maneras, como encadenarlo y arrastrarlo por todos los pasillos de una prisión, encadenarlo de manos y pies al sol", dijo en ese momento Marta Ferrer, visiblemente afectada, a la par que pidió libertad para todos encarcelados el 11J.

El pasado 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles de más de sesenta ciudades del país para exigir el fin del régimen y de la prolongada crisis en todas las esferas, cientos de personas fueron detenidas, desaparecidas o torturadas, según testimonios y reportes independientes.

Según la organización sin ánimo de lucro Cubalex, que ha conformado un detallado listado, la cifra de detenidos en ese y los días siguientes rebasa las 830 personas. El hijo de Ferrer figura en el documento de consulta pública ya como uno de los excacelados. Tristemente, a más de un mes de las históricas protestas más de 500 personas en Cuba continúan aún detenidas, incluidos 33 menores de edad.