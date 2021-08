Fallece reconocido chef de Santiago de Cuba tras haber superado el coronavirus

Jorge Bringas, chef internacional cubano recientemente fallecido Foto © Facebook / Cuscó Tarradel

Jorge Bringas, el reconocido chef santiaguero, falleció este 16 de agosto a pesar de haber superado el coronavirus días atrás. Aún se investigan las causas del fallecimiento, informaron periodistas locales.

¡Qué triste! En la madrugada de este 16 de agosto falleció, a los 59 años de edad, un ícono de la culinaria santiaguera y cubana: Jorge Bringas, chef internacional y profesor de varias generaciones de cocineros”, dijo en Facebook el corresponsal del Noticiero Nacional de Televisión en Santiago, Cuscó Tarradel.

Según asegura Tarradel, aunque el detonante de la muerte de Bringas fue un ataque cardíaco, aún se estudian las causas que provocaron el infarto, ya que recientemente el chef se recuperaba del coronavirus.

“Murió en el Hospital Provincial Saturnino Lora, víctima de un ataque al corazón (el cuál se investiga), poco después de la 1:00 am de este lunes”.

Jorge Bringas fue una referencia para la cultura culinaria cubana. Así lo reconoció el vicepresidente de la Asociación Culinaria de Santiago de Cuba, Miguel Bauza Soto, cuando informó a su gremio sobre la muerte del chef.

“El gordo, el maestro, el emprendedor, el ejemplo. Sin palabras. No lo puedo creer. Hoy el gremio culinario de Cuba está de luto. Se ha ido un grande”, expresó sobre Bringas su colega.

Además, el también chef internacional, Miguel Bauza, declaró que el fallecido gozaba de mucha salud y energía, lo cual le hace más difícil a familiares, colegas y amigos aceptar la noticia.

“Hermano, hace poco tiempo estuve contigo, conversamos, reímos e hicimos planes para el futuro y ahora no puedo creer que ya no estés en este mundo. Me cuesta entender que la muerte te haya arrebatado de nuestro lado. Lamento mucho no volverte a ver, pero me imagino que desde el cielo nos seguirás acompañando”, dijo su colega.

Según detalla el periodista Cuscó Tarradel, el paso de Bringas por los centros gastronómicos de Santiago de Cuba marcó una impronta en la ciudad, y atrajo la presencia de una clientela en ascenso.

“Restaurantes de Santiago de Cuba como "Compay Gallo", St. Pauli, "Las Brasas" y el Café Íntimo ganaron prestigio y clientes gracias a las esencias y el arte culinarios que les impregnaba este mortal. La gastronomía de sitios emblemáticos de la Ciudad Héroe como el Hotel Versalles, el Cabaret Tropicana Santiago, Carisol-Los Corales, entre otros, se vistieron de lujo con su presencia”, aseguró Tarradel.

Jorge Bringas se encontraba de regreso en su casa desde hacía una semana, tras superar la positividad al coronavirus, cuando comenzó a presentar una profunda falta de aire, que horas después lo llevó a la muerte.