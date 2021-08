Yotuel: Hay parte de mi familia que no me habla porque siguen siendo de Patria o Muerte

Yotuel junto a su madre y en el videoclip de Patria y Vida Foto © Instagram / Zoeyemaya - Instagram / Yotuel Romero

El cantante cubano Yotuel Romero confesó que no se habla con algunos miembros de su familia que no respetan su libertad de pensamiento, ni comparten la idea de Patria y Vida, porque son partidarios del fidelista “patria o muerte”.

“Hay parte de mi familia con la que no tengo contacto, con aquellos que siguen siendo de ‘patria o muerte’. Yo hablaría con ellos porque no estoy en contra de su libertad de pensamiento, pero ellos están en contra de que yo piense como yo pienso. Ahí es donde está el problema”, expresó Yotuel en una entrevista concedida este jueves a Telemundo51.

Entrevistado por Mariana Rodríguez, presentadora del programa “Acceso Total” de esta cadena, Yotuel habló de su encuentro en el Parlamento Europeo, su conversación con el presidente Joe Biden y del significado social que ha tenido su tema “Patria y Vida” en la búsqueda de libertad de los cubanos.

“Pero creo que están en su derecho si ellos quieren defender la revolución, ¿no? Si ellos creen en eso, están en su derecho a defenderlo. Y yo creo en eso”, añadió el cantante que comenzará el tour Patria y Vida con un concierto el sábado 28 de agosto en el Anfiteatro del Miramar Regional Park, en Miramar, condado de Broward.

El testimonio del artista es similar al de muchos cubanos que han visto distanciarse a amigos y familiares por atreverse a manifestar su rechazo y oposición a los gobernantes de la isla, o por expresar libremente sus opiniones críticas sobre el régimen totalitario.

Este comportamiento, manifiesto desde hace décadas en la sociedad cubana a causa de los mensajes de odio y exclusión de los dirigentes cubanos hacia los disidentes y los exiliados cubanos, se ha exacerbado entre quienes todavía permanecen fieles a la ortodoxia de la llamada ‘revolución’, hoy día un segmento muy reducido de población si se le compara con otros momentos de mayor identificación de la población con el ‘proceso revolucionario’.

Atentos al resentimiento que genera y que lastra el desarrollo material y espiritual de la nación cubana, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje–con motivo del Día del Padre– de conciliación a la familia cubana, donde agradece a “los padres que reúnen a todos sus hijos alrededor de una misma mesa, aunque tengan diferentes maneras de pensar”.

A través de esta iniciativa los líderes religiosos abogaron por la solidaridad de la sociedad en un momento de creciente polarización política en el país, que desembocó días después en las protestas del 11J.

Las manifestaciones que en esos días protagonizaron miles de cubanos dentro y fuera de Cuba, tuvieron varios motivos, pero sin dudas el tema de Patria y Vida -interpretado por Yotuel junto a Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky- constituyó un catalizador del malestar de la sociedad cubana y un elemento aglutinador que puso a decenas de miles de personas en las calles reclamando Libertad al grito de Patria y Vida.

A mediados de mayo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recibió una lluvia de críticas por pedir menos discriminación y violencia a propósito del Día Internacional de las Familias, con unas palabras que fueron más asumidas como una burla a las familias cubanas, muchas de las cuales padecen la violencia de una separación forzada por la crisis y la escasez generalizada en Cuba, así como por la falta de libertad y la represión contra quienes exigen sus derechos.

“El comunismo o como se llame este régimen que impera en #Cuba ha destruido a la familia cubana dividida y dispersa por el mundo. Generaciones completas mal viviendo bajo el mismo techo. Dejen ya la farsa”, contestó un usuario al tuit de Díaz-Canel.

“¿De qué Familia hablas porque ese concepto lo fulminaron ustedes aquí en este país?, y en cuanto a la celebración no hay nada que celebrar, solo escasez, miseria y preocupaciones, además miles de familias separadas por el éxodo migratorio que han provocado”, indicó otro.

“¿Cuántas madres cubanas lloran porque llevan años sin poder ver a hijos y nietos que se han visto obligados a emigrar? ¿Cuántos de estos hijos y nietos tienen prohibida la entrada a Cuba por caprichos de la dictadura?", preguntó el científico y activista Oscar Casanella el pasado día de las madres en un post publicado en Facebook.

En febrero, la madre de Romero exigió al Gobierno cubano que respete a su hijo y cese la difamación contra el cantante cubano, convertido en foco de insultos y calumnias tras el estreno del tema musical Patria y Vida.

“Hoy voy a hablar desde el fondo del corazón de una Madre, una madre muy dolida y sobre todo muy decepcionada del gobierno que dirige el país donde nació y vive. No seré extensa, sólo les diré a los que juzgan injustamente a mi hijo, Basta ya!!!”, escribió la madre de Yotuel en Instagram.

“Tengan el pudor y la vergüenza de respetar a sus conciudadanos, no más insultos, no más calumnias, no más mentiras, ojalá que las madres de los que hablan de mi hijo, les digan también a sus hijos ‘Basta ya de tanta difamación’”, añadió.