Tormenta Henry podría convertirse en el primer huracán en impactar región de EE.UU. en 30 años

Tormenta Henry. Foto © NOAA

A medida que la tormenta Henry se intensifica, los meteorólogos prevén que afecte la región de Nueva Inglaterra en Estados Unidos con la categoría de huracán, algo que no ha sucedido en 30 años en esa zona.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) advirtió a las personas en áreas que se extienden desde Long Island, Nueva York hasta Cape Cod, Massachusetts, sobre “olas grandes, peligrosas y potencialmente mortales” a lo largo de la costa.

También se anunciaron vientos con fuerza de huracán. “La tormenta tropical Henry, que está cobrando impulso, se dirige hacia Nueva Inglaterra, donde no ha aparecido un huracán en 30 años. Henry podría convertirse en huracán el viernes o sábado y llegar al sur de Nueva Inglaterra el domingo por la noche”, escribió The New York Times.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, declaró el estado de emergencia el viernes por la noche. Lo justificó por la necesidad de brindar asistencia estatal en caso de necesidad de remover los efectos del huracán.

El citado diario estadounidense señaló que “los vientos con fuerza de huracán en estados del noreste como Connecticut, Rhode Island y Massachusetts serán inusuales”. Se estima además que la pérdida de energía afecte hasta 300.000 durante el fin de semana.

Por su lado, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dijo el viernes que ha movilizado a 1.000 miembros de la Guardia Nacional del estado para ayudar con posibles operaciones de rescate y reparación.

“Tenemos que tomarnos esta tormenta en serio. (…) Realmente nos gusta que todos estén fuera de las carreteras cuando esta tormenta está en su apogeo”, advirtió Becker.