Gobierno de Santiago de Cuba se disculpa tras difundir una noticia falsa sobre muertes por “alumbre”

La Asamblea Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba se vio obligado este miércoles a disculparse públicamente después de difundir una noticia falsa sobre la supuesta muerte de dos trabajadores universitarios por consumir un producto vendido ilegalmente como “alumbre”.

La publicación, realizada desde el perfil oficial del grupo político en Facebook, generó alarma entre los santiagueros, ya golpeados por la crisis derivada del paso del huracán Melissa y las enfermedades.

En el comunicado rectificativo, las autoridades admitieron: “Ofrezco disculpas [...] por la reciente publicación no verificada referente a la venta ilegal de ‘alumbre’, y de dos fallecidos trabajadores de la universidad, lo cual NO ES CIERTO. Siendo responsable de la nota el Comunicador institucional de la página, que no siguió las pautas editoriales de la institución.”

La falsa alerta: muertes, tóxicos y un supuesto blanqueador industrial

Horas antes, la misma página oficial había asegurado que dos empleados de la Universidad de Santiago de Cuba habían muerto tras ingerir un producto vendido en la calle como “alumbre”, pero que según la versión divulgada era en realidad un blanqueador industrial robado de los almacenes de Mar Verde, altamente tóxico.

El post advertía sobre presuntos delincuentes que vendían este químico como si fuera sulfato de aluminio y potasio, un coagulante usado de forma casera para clarificar el agua, aunque su uso no reemplaza la desinfección.

La falsa nota se propagó rápidamente, generando temor en una población ya forzada a buscar soluciones desesperadas para potabilizar el agua sucia que llega a las viviendas tras los daños provocados por el ciclón.

Una rectificación que evidencia más problemas que soluciones

Aunque el Gobierno se disculpó, el episodio deja al descubierto: la improvisación con que se maneja la comunicación institucional, la ausencia de verificación, el deterioro del control sanitario, y la fragilidad del sistema de distribución de agua en Santiago de Cuba.

Mientras las autoridades se corrigen a sí mismas, los santiagueros siguen lidiando con agua que llega marrón, con sedimentos y sin garantías mínimas de potabilidad.

Una población forzada a filtrar, hervir y sobrevivir como pueda

Ante la escasez de productos seguros para tratar el agua, la población intenta sobrevivir con métodos rudimentarios: coladores improvisados con telas o gasas, filtros viejos sin piezas de repuesto, hervir el agua cuando hay electricidad (o, en su defecto, con carbón o leña), o consumirla directamente, con el riesgo que eso implica.

La situación es especialmente grave considerando que el huracán Melissa dejó dañada la infraestructura hidráulica, provocando un aumento en enfermedades gastrointestinales y en los reportes de agua contaminada en los hogares.

Desinformación estatal en medio de una emergencia real

Mientras el pueblo busca desesperadamente agua limpia, las autoridades emitieron una noticia que resultó ser falsa y que solo añadió confusión y miedo. La posterior disculpa no elimina el hecho de que el gobierno prefirió culpar a inescrupulosos anónimos antes que asumir la raíz del problema: un sistema colapsado, sin control sanitario, sin recursos y sin respuestas reales para la población.

El episodio demuestra, una vez más, la opacidad institucional, la falta de rigor informativo y la desconexión entre el discurso oficial y la realidad de un pueblo obligado a filtrar su propia agua para sobrevivir.