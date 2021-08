Presidente de la UPEC dice que medios de prensa oficialistas en Cuba deben colonizar las redes sociales

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo, dijo durante un encuentro reciente del gobernante Miguel Díaz-Canel con comunicadores del país, que los medios de prensa oficialistas en la isla debían “colonizar” las redes sociales.

Ronquillo se refirió a la importancia de un nuevo modelo de gestión editorial en los medios estatales “que tiene que combinar el fortalecimiento de las plataformas analógicas con la colonización de las redes sociales”.

“Colonización es una palabra fea”, admitió. “Pero hay que tener ese discurso homogéneo que nosotros teníamos”, agregó.

Según Ronquillo, “hay formas ahora de comunicarse en las redes que no pueden ser las mismas de las plataformas tradicionales como el periódico Granma o el Juventud Rebelde”, explicando que la prensa oficialista debía presentar una “sinfonía de discursos”.

Para el presidente de la UPEC, partiendo de las formas tradicionales “no nos comunicaremos nunca con los jóvenes”.

En el intercambio, algunos periodistas oficialistas criticaron la cobertura desde las plataformas gubernamentales de los hechos del 11J. “La prensa cubana no cubrió lo que pasó en la calle, hicimos autopsia, y entonces hay que coger esas imágenes nefastas de los celulares. Hay que coger lo que contaron otros”, dijo Cristina Escobar.

Asimismo, Lirians Gordillo, periodista de la Editorial de la Mujer, emplazó a Díaz-Canel al reconocimiento público de aquellos casos en que se hubieran cometido errores con los manifestantes del 11 de julio.

“Presidente, usted reconoció que se iban a pedir disculpas allí donde se hubiera cometido un exceso, donde existiera un error o una persona afectada en los sucesos del 11J. Necesitamos contar también esas historias porque nada puede dañar más a este país que una injusticia o un exceso que no se asume en voz alta, un error que no se repara, más en circunstancias que involucran a mucha gente joven”, dijo.

Por su parte, el gobernante afirmó que creía “correcta” su orden de reprimir a los manifestantes, cuando hizo un llamado a los defensores del castrismo a salir a las calles para enfrentar las protestas.

“Yo hice un llamado al pueblo aquel día porque me parece que era lo correcto, y es algo de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré, había que defender contramanifestaciones que no eran para nada pacíficas, y eso es un cuento que han metido también”, sostuvo el mandatario.

Díaz-Canel también concentró parte de su intervención en el tema de cómo su administración pretendía incidir en las redes sociales de los cubanos, aseverando que en el país se habían creado colectivos y “estructuras” que antes no existían para articular el trabajo de las “fuerzas revolucionarias” en dichas plataformas.

“No había un sistema coherente de análisis de redes sociales. No había un montaje articulado de las fuerzas revolucionarias para trabajar en las redes sociales. Ahora se han creado grupos colectivos, estructuras, lugares para hacer todo este montaje”, expuso.