Cadena Caribe y CIMEX aclaran que las tiendas MLC no se cierran

Productos en tiendas MLC de Cuba Foto © Facebook / Cadena de Tiendas Caribe

La Corporación CIMEX y la Cadena de Tiendas Caribe aclararon a sus clientes que las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) no se cierran definitivamente, sino en casos puntuales y temporalmente, debido a las medidas tomadas en algunos territorios para evitar la propagación del coronavirus.

En una nota informativa emitida este sábado a través de sus redes sociales, CIMEX y Cadena Caribe explicaron que el cierre de algunas tiendas continuará en vigor pero que ello no significa que desaparecerán definitivamente, un rumor que se había extendido y que generó preocupaciones entre aquellos cubanos que pueden comprar en ellas.

“A partir de los criterios recibidos de nuestros clientes con preocupaciones sobre el cierre de las tiendas MLC, se considera oportuno comunicar que estas no se cierran. Las medidas tomadas en territorios específicos del país, tienen carácter temporal y se restablecerán sus servicios en cuanto la situación epidemiológica lo permita y los Grupos Temporales de Trabajo así lo determinen”, informaron CIMEX y Cadena Caribe en sendas publicaciones de Facebook

La cadena de tiendas y la Corporación, pertenecientes al conglomerado empresarial militar GAESA, concentran la venta de productos de primera necesidad que no se encuentran en las tiendas en moneda nacional y constituyen casi la única vía por la que las familias cubanas pueden sortear el desabastecimiento y la escasez de alimentos.

A mediados de octubre de 2020, el vice primer ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aseguró que las tiendas en dólares eran una medida provisional, aunque ni él mismo fue capaz de aventurar hasta cuando iban van a durar.

“Es una medida transitoria, que se ajusta al contexto actual y es necesaria pero no deseable, que está cumpliendo un objetivo ajustado al momento que está viviendo el país”, enfatizó en el programa Mesa Redonda de la televisión cubana.

Sin embargo, la apertura de los primeros 72 locales de este tipo -que supuestamente serían provisionales hasta tanto el gobierno lograra recaudar divisas necesarias para paliar la grave crisis económica-, dio paso a la inauguración de cada vez más y más tiendas, ante la indignación y la impotencia de una ciudadanía.

Tras la unificación monetaria, los cubanos comprobaron el rápido desabastecimiento que sufrieron primero las tiendas en CUC y luego todas las tiendas del país, para verificar días más tarde que las tiendas MLC eran abastecidas con estos productos.

Desde la apertura de los primeros establecimientos en los que se vendían electrodomésticos, motos eléctricas y otros productos, las tiendas en MLC han ido aumentando y se han ido agregando alimentos y productos de primera necesidad solo disponibles a través de esta forma de pago que, ni aun así, garantiza un abastecimiento efectivo.

Consideradas un mecanismo abusivo de recaudación de divisas, los cubanos que ganan sus salarios en pesos y no reciben remesas de familiares en el extranjero, y otros muchos que protestan por sus hinchados sobreprecios, empezaron a expresar su rechazo a la existencia de estos comercios.

Símbolos de la desigualdad que se acentúa en la sociedad cubana, las tiendas en MLC empezaron a percibirse por la ciudadanía como un ejemplo del abuso de los gobernantes de la “continuidad”, llegando a generar un movimiento de rechazo que pedía el cierre de las mismas. Blanco de la desesperación y la indignación de muchos, algunas tiendas fueron saqueadas o vandalizadas durante las protestas del 11J.

Recientemente, las autoridades de Camagüey decidieron cerrar las 49 tiendas MLC de la provincia, ante el alza “preocupante” de casos de coronavirus. La medida, explicaron, tiene un carácter excepcional y se aplica por la alta concentración de personas en esas unidades comerciales; y estará vigente hasta tanto no mejore la situación epidemiológica.

En sus notas informativas, la Corporación CIMEX y La Cadena de Tiendas Caribe afirmaron que “se informará oportunamente a los clientes” futuros decisiones sobre el cierre temporal o apertura de establecimientos.

"Pienso que no deben seguir abasteciendo las tiendas de MLC con productos de aseo y comida. El pueblo trabajador está regalando su salario al mejor postor para poder comprar después de largas horas algún que otro producto. No deben cerrar a 11 a.m. tampoco, pues solo les da tiempo a comprar a los coleros y revenderores", opinó una usuaria en los comentarios.

"¿Por qué con los productos de las tiendas en MLC no surten las tiendas en moneda nacional?", preguntó otra internauta, mientras una tercera le contestó: "Eso era sabido; ellos se mueren sin sus dolaritos".