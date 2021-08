Youtuber Ruhama Fernández en USAToday: “No hay mejor ejemplo de la maldad del comunismo que la isla a 94 millas al sur de Florida"

Ruhama Fernández Foto © Captura YouTube /Facebook/Ruhama Fernández

La youtuber cubana Ruhama Fernández aseguró este martes en una columna del influyente diario de Estados Unidos USAToday que “no hay mejor ejemplo de la maldad del comunismo que la isla a 94 millas al sur de Florida”.

Fernández, residente en Palma Soriano, Santiago de Cuba, en su escrito expuso a los lectores del medio estadounidense el peligro del comunismo y les pidió que prestaran atención a lo que está pasando en la isla, donde cientos de personas aún permanecen detenidas por manifestarse pacíficamente, muchas de las cuales son afrocubanas.

"Liderados por el presidente Joe Biden, los legisladores estadounidenses tienen una oportunidad única de denunciar un sistema político que ha matado a más de 100 millones de personas en todo el mundo”, apuntó la joven santiaguera en su escrito.

Igual pidió que “la administración Biden debería acelerar sus esfuerzos para proporcionar acceso a Internet sin censura al pueblo de Cuba y emitir sanciones específicas contra nuestros opresores”

También la youtuber cubana con más de 21 seguidores en su canal abierto en la red social pidió que el presidente Biden “debe fortalecer el embargo comercial de EE. UU., presionando a los líderes cubanos para que avancen en las reformas que se debieron hacer hace mucho tiempo".

La joven denunció, además, las violaciones a los derechos humanos en Cuba y les pidió a los estadounidenses su apoyo inequívoco, que a su juicio consiste en "condenar inequívocamente al régimen comunista".

Fernández alertó que “ignorar o edulcorar el problema de Cuba pone en peligro a los cubanos que están luchando y arriesgando sus vidas”.

"Este no es un tema demócrata o republicano: todos los estadounidenses pueden y deben defender la libertad, la libertad que disfrutan en los estados. Los cubanos merecen esa misma libertad", concluyó en su artículo.

A principios de agosto Ruhama Fernández padeció su última detención por parte de la policía política de Santiago de Cuba, que allanó su casa para quitarle sus equipos de trabajo.

Tras esta nueva detención personalidades como el músico cubano Willy Chirino y la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar levantaron sus voces para exigir la liberación de la joven youtuber, quien se define como liberal y anticomunista en sus redes sociales.

Ruhama en su canal de YouTube suele hacer denuncias de la realidad cubana, así como críticas al gobierno de Díaz-Canel.

Por sus videos en la red social ha sido detenida y hostigada en varias ocasiones por la Seguridad del Estado. En una de ellas, contó que incluso había sufrido acoso sexual durante un interrogatorio.

“Quiero dejar constancia de que NO HE COMETIDO NINGÚN DELITO, decir la verdad no es un delito, aunque en mi país lo quieran ver así”, expuso el año pasado luego de recibir una citación de la policía política.

“Soy una simple joven cubana que quiere lo mejor para mi país y este es el resultado. Muchas gracias de antemano por el apoyo”, dijo en esa ocasión.

“No puedo salir de mi país, no puedo crecer, no me dejan estudiar. ¿Qué quieren que uno haga? No lo entiendo... Esto es lo que pasa con las personas que pensamos diferente: o nos hundimos o nos hundimos, ya más nada”, agregó.