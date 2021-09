La cantante Gloria Estefan está de cumpleaños

Gloria Estefan Foto © Instagram/Lili Estefan

La cantante cubanoamericana Gloria Estefan cumple hoy 64 años, en medio del éxito profesional y rodeada del cariño de su familia.

Nacida en La Habana el 1 de septiembre de 1957, Gloria María Milagrosa Fajardo García, más tarde conocida como Gloria Estefan, fue hija de un guardaespaldas de la mujer del ex presidente cubano, Fulgencio Batista. Se mudó a Miami siendo una niña y poco tiempo después acabó en Texas. Sin embargo, nunca renunció a sus orígenes y ha conseguido reivindicarlos dentro de la cultura latina de Estados Unidos.

Su nombre artístico nace de la banda de música latina Miami Sound Machine. Gloria empezó su carrera cantando en ese grupo liderado por Emilio Estefan, con quien se casaría en 1978 y del que adoptaría su apellido como nombre artístico.

La pareja tiene dos hijos: Nayib, nacido el 2 septiembre de 1980, y Emily nacida el 5 de diciembre de 1994.

Pronto se dio a conocer con éxitos como "Suave" y "Hot summer nights", que marcaron la banda sonora de los años 80.

En 1990, en medio de uno de los mejores momentos de su carrera, Estefan sufrió a un devastador accidente de autobús que casi termina con su vida y su carrera.

En junio de 1993 quiso dejar claras sus raíces caribeñas y publicar Mi tierra, su primer trabajo en español.

El disco -recientemente cuestionado por el viceministro de cultura cubano Fernando Rojas- fue un éxito rotundo que vendió ocho millones de copias y se coronó como el más vendido de la cantante en España hasta la fecha con un millón de copias.

Tras el éxito cosechado con Mi tierra, Estefan colvió al inglés con, entre muchas otras, una versión de "Everlasting love". La canción compuesta por Buzz Cason y Mac Gayden se dio a conocer en 1967 gracias al cantante de soul Robert Knight y llegó a las cimas de las listas de éxitos en versiones de Carl Carlton o U2.

Para 1995, Gloria Estefan llevaba una carrera particularmente prolífica. Desde 1989 llevaba cinco discos publicados y decidió regresar al español con un nuevo lanzamiento. Abriendo puertas fue concebido como un álbum de temática navideña publicado ex profeso para la ocasión. Kike Santander compuso su decena de temas y Emilio Estefan se encargó de la producción.

Ya entrados los 2000, Gloria Estefan decidió presentar 90 millas, un LP publicado en 2007 y titulado así por la distancia que divide su Cuba natal de Miami, el hogar de su infancia.

En el 2013, la cantante sacó The standards, una recopilación diferente que aglutinaba grandes melodías del cancionero americano y que mostraban a una Gloria capaz de cantar en los ya habituales inglés y español así como en italiano, francés y portugués.

Desde entonces, la cantante cubanoamericana ha recorrido el mundo en numerosas ocasiones y cosechado numerosos premios musicales y reconocimientos a su extraordinaria carrera. Además de sus siete premios Grammy, está entre las artistas femeninas con mayor cantidad de top 10 en el Billboard Hot 100.

En agosto de 2020, presentó un nuevo disco, Brasil305, el decimocuarto trabajo de su carrera.

Brasil 305 recopila todas las canciones de la artista con ritmos brasileños. Entre sus 18 temas se incluyen además cuatro canciones nuevas.

Gloria ha aparecido también en la gran pantalla con las películas Music of the heart (1999) y For love or country: the Arturo Sandoval story (2000). Posee incluso una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood por su labor actoral y su aparición más reciente ha sido en Netflix en la película musical animada Vivo, donde interpreta el papel de Marta Sandoval.

