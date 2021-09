Desconsolada la madre de cubana baleada por un policía en Miami Shores: "Le grité mil veces que era una pistola de juguete"

Reina Arocha, madre de la cubana baleada mortalmente el lunes frente a su casa en Miami Shores por un policía que respondió a una llamada de urgencia al domicilio, asegura que ella le gritó varias veces al agente que su hija lo estaba apuntando con un arma de juguete.

“¿Qué vida puede tener una madre que le quitan a un hijo así? ¿Por qué no le tiró al brazo, al árbol, al pie? ¡Cuatro tiros, no puede ser! ¡Eso es un asesinato!”, dijo la mujer en declaraciones de Telemundo 51.

“Aquí todos los policías de Miami Shores nos conocían, a mi nieto, a su esposa, porque teníamos que llamarlos cada 3x4 por ella, que tomaba alcohol y le hacía mucho daño", añadió Arocha en referencia a su hija fallecida, Etianna Planellas, de 48 años, que según el testimonio de su madre era bipolar y sufría constantes episodios depresivos.

“Yo se lo dije, se lo grité mil veces, que era una pistola de juguete y él no me escuchaba, solo me decía ‘entra en la casa’, si me llega a escuchar no le hace eso”, precisa entre lágrimas la afligida madre, en alusión a los reiterados avisos que habría hecho al agente sobre el arma.

“La veo a ella parada ahí con una pistola en la cabeza y dije: ‘¿qué cosa es esto?’”, repite conmocionada la anciana.

Etianna, de acuerdo con la opinión de varios de sus allegados, entrevistados por diversos medios de prensa esta semana, era considerada el alma de la familia, pues cuidaba de su madre de 65 años, de su abuela de 94 y de su hermano esquizofrénico, de 44.

El lamentable incidente ocurrió el lunes sobre las 4 de la tarde cuando un oficial -cuya identidad no ha trascendido- respondió a una llamada de emergencia realizada por la propia víctima desde su propiedad, ubicada en el 68 del NW y la calle 95.

“Al llegar el oficial pudo observar que una mujer adulta se encontraba en las afueras de su casa con lo que parecía ser un arma de fuego semiautomática, apuntándole y el oficial, temiendo por su seguridad le disparó mortalmente”, dijo en conferencia de prensa el portavoz policial de Miami Shores.

El hecho ha consternado a familiares y amigos de Etianna, que consideran que había otras maneras de neutralizar a la mujer. “La policía tiene que tener entrenamiento para haberla bloqueado, no llegar y hacerle 'ban' y darle cinco tiros por gusto”, lamentó Jorge Rodríguez, un cubano amigo de la familia quien criticó abiertamente ante medios locales la actuación policial en el caso.

La Agencia para el Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) investiga el hecho por involucrar a un agente de la policía.