Hospitalizan a una de las cubanas en huelga de hambre frente a la ONU

La cubana Anisley Pérez, una de las tres activistas que se encontraba en huelga de hambre frente a la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, fue hospitalizada de emergencia.

"Anisley tuvo que abandonar la huelga, como muchos saben ella sufre de ataques epilépticos y se puso muy mal, tuvimos que llamar una ambulancia. Todos sabemos que esto nos va a ir pasando una a una, lamentablemente le tocó a ella primero porque es la más débil de salud, pero es una guerrera, aguantó muchísimo", contó en un video en redes la activista Niurka Préstamos, también en huelga.

No obstante, en un breve video, Anisley aseguró desde el hospital que lo único que quiere es que le pongan un suero para poder volver a la sede de la ONU y retomar la huelga.

"Voy a volver, ¿ok? No podemos parar. Aunque me muera ahí, pero voy a volver. No voy a sentirme bien quedándome aquí [hospital] o en otro lugar. Voy a volver. Patria y Vida", dijo la activista.

Las tres activistas, cristianas evangélicas, viajaron desde Miami a Nueva York y se plantaron en huelga de hambre el pasado fin de semana frente a la sede de la ONU para reclamar atención internacional hacia "la grave" situación humanitaria y las violaciones de derechos humanos en Cuba.

Las mujeres, que desde el pasado sábado solo están ingiriendo agua, llevan sus caras pintadas con las frases "SOS Cuba", banderas cubanas y carteles de "No más genocidio", "Exigimos dos barcos hospitales para las costas de Cuba", Huelga de hambre por la libertad de Cuba" y "Si me llega a pasar algo sigan luchando por Cuba".

Niurka Préstamos dijo que los guardias de la sede les habían comentado la noche de este viernes que la ONU planea abrir los canales de comunicación con las huelguistas.