Tres guerreras cubanas en huelga de hambre frente a la ONU en Nueva York

Las tres cubanas que desde el sábado 28 de agosto han permanecido en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York ya comienzan a sentir los efectos de la inanición prolongada como acto de protesta ante la crisis humanitaria por la que atraviesa Cuba.

Anisley Pérez, quien mostraba signos de deterioro como falta de aire, cansancio extremo y tuvo que ser hospitalizada horas después, insistió en conversación con CiberCuba en que la ayuda al pueblo cubano debía llegar a través de una intervención humanitaria que garantizara su entrega a los necesitados.

Niurka Préstamo y Yamisderky Pelier continúan plantadas frente al edificio de la ONU convencidas de que inmolarse servirá para que quienes velan por los derechos humanos entiendan que los cubanos también merecen libertad.

Un funcionario de la ONU se interesó por la situación de ustedes tres y fue a verlas. ¿Cuáles son tus expectativas al respecto?

Anisley Pérez: No sabemos quién fue, pero cruzó hasta aquí, es decir, no lo hizo por casualidad. Igual, [el congresista Mario] Diaz-Balart le envió una carta a la embajadora de Estados Unidos en la ONU y nosotras pensamos que este es el primer paso de ese sueño que tanto hemos esperado nosotros que es la libertad de Cuba. Lo que estamos pidiendo, más que ayuda humanitaria, es intervención humanitaria porque sabemos que la ayuda humanitaria la dictadura se queda con ella. Y libertad para los presos políticos.

¿Qué les motiva a visibilizar de esta forma la situación por la que atraviesa Cuba?

Niurka Préstamo: Lo que nos motivó es lo que todos sabemos que está pasando en Cuba. Voy a ser breve porque tengo que ahorrar la energía que me queda. Apoyo [hemos recibido] muchísimo. La verdad es que toda la comunidad, el grupo SOS de Nueva York no paran de ayudarnos. Nos han asistido en todo. De hecho, aquí están. Es fenomenal, realmente. No sé si sin ellos todavía podríamos estar aquí. Quiero aprovechar este momento, porque tal vez sea esta la última entrevista que haga, para decirles a todos los cubanos que lo único que necesitamos es el apoyo de todos ustedes.

Salgan a la calle, no los de la isla porque no queremos más muertes ni más prisioneros. Los de aquí y los del mundo entero que salgan a la calle a exigir que la ONU los escuche. También quiero decirles que la caravana no es a Washington, señores, la caravana es aquí. Los únicos que nos pueden ayudar son estas personas de ahí [de la ONU]. Washington no va a resolver ningún problema, No es Washington, es Nueva York, por favor, solo eso puedo decir. Muchas personas dicen que cómo estamos así todavía… se llama fuerza de voluntad… Patria y vida.

¿Cómo han sido estos últimos días de campaña frente a la ONU y qué les dijo el funcionario de la ONU?

Yamisderky Pelier: Cada día ha sido un challenge nuevo, cada día ha sido completamente diferente, hasta una tormenta con tornado pasamos. Creo que les dejamos bien claro que estas cubanas están aquí dispuestas. La verdad es que nos une una fe inquebrantable.

Tenemos fe en que algo tiene que salir de aquí, sinceramente. Y no queremos renunciar, estamos fuertes y nos estamos hidratando bien y tratando de preservar la energía que nos queda hasta que ellos contesten. Yo fui la que conversó con él [funcionario de la ONU].

Él me preguntó ‘¿qué está pasando aquí?’, y yo le pregunté ‘¿usted sabe lo que está pasando en Cuba?’ y él me dijo ‘oh sí, pero ¿qué están haciendo ustedes aquí?’

Le conté que estamos en la huelga de hambre porque Cuba se está muriendo y por el genocidio que se está cometiendo, le conté que el comandante de Cuba, el presidente de Cuba, mandó a matar a todo el que no quisiera ser revolucionario y todas las cosas que sabemos de Cuba, de los hospitales, de todo.

Me dijo ‘¡Guau!’ y cogió el papelito que le dimos con las condiciones que tenía, y con el papelito se regresó hacia adentro [del edificio]. Realmente no tuvimos chance ni pensamos en cogerle su nombre o tomarle una foto o algo porque yo estaba separada [del resto], donde único había sombra, y no pudimos tirarle foto ni nada, pero así fue.

Quería decirle que no somos solo tres cubanas. La verdad es que este pueblo de Nueva York, si no hubiera sido por ellos hubiésemos, a lo mejor, tenido que renunciar o no sé porque cada día, como le digo, ha sido un desafío diferente.

Por eso, en cada video quiero darle las gracias a este grupo de Nueva York. Nosotros estamos plantados en la huelga de hambre, pero ellos están aquí con nosotros, cien por ciento, en cada minuto, en cada segundo. Me siento como si estuviera en mi casa cuidada por mi familia, sinceramente. Ese amor me ha podido llegar así, y gracias a ellos hemos podido estar aquí.