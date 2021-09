Más de ocho horas sin electricidad en poblado del centro de Cuba

Labores en la Termoeléctrica "Máximo Gómez" del Mariel (imagen de referencia). Foto © Facebook / Unión Eléctrica UNE

La prensa oficialista de Villa Clara reportó que el poblado de Zulueta, en el municipio de Remedios de esa provincia en la región central de Cuba, permanecía este domingo sin electricidad desde las 9 de la mañana.

Ante la situación, la Empresa Eléctrica en Villa Clara informó que la larga interrupción se debió a la rotura de un transformador de 4 KV en la subestación de Zulueta, dejando sin servicio a 813 clientes de esa localidad.

“Añaden que un equipamiento de esas características no se encuentra en la provincia, pero acaba de localizarse en La Habana y una rastra se ocupará de trasladarlo hacia el territorio remediano para su montaje en la subestación de Zulueta”, dijo la emisora radial villaclareña CMHW.

La nota indignó a usuarios de las redes sociales que no tardaron en comentar. Algunos denunciaron que en Remedios también había apagón desde las 4 de la tarde. “Siempre tienen un cuento CANTINFLESCO, no es un año, son décadas de cuentos”, dijo uno. “Cuando no es una cosa es otra, y mientras llega la rastra ¿Qué bolá?”, inquirió otro.

Recientemente, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Liván Arronte Cruz, explicó que los apagones registrados en los últimos días en el país son resultado de que el sistema eléctrico está operando con muy bajos niveles de reserva.

“Nadie puede pensar que nosotros queremos dar apagones. Se trabaja intensamente para que esas afectaciones no ocurran”, aseguró el titular.

Recordó que la generación de electricidad se basa en las termoeléctricas, que tienen 35 años de operación. Arronte culpó al embargo de Estados Unidos al gobierno cubano de que las termoeléctricas no recibieran el mantenimiento necesario.

“Esta situación no se va a resolver de ahora para ahorita, es decir, de hoy para mañana. Requiere preparación, tener un grupo de recursos importantes, tener las piezas de repuesto, las fabricaciones que muchas se hacen aquí, con la industria nacional”, afirmó.

El miércoles, la Unión Eléctrica (UNE) anunció más interrupciones en el servicio para los días siguientes, a causa de las limitaciones tecnológicas y averías en la generación térmica y la distribución.

Desde agosto, mes en que habitualmente se registran las más altas temperaturas en la isla, las autoridades comunicaron que los apagones se mantendrían. Entonces se informaban roturas en las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez (Felton), con 420 MW, y la unidad 5 de la central Antonio Maceo, con 85 MW.