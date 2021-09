Marco Rubio: "Consterna que AMLO opaque el día del Grito de Dolores al invitar al títere de Raúl Castro"

Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, junto a López Obrador y su esposa Foto © Presidencia de México

El senador republicano Marco Rubio expresó que las celebraciones por el aniversario del Grito de Dolores en México han quedado opacadas con la llegada al país del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el político de ascendencia cubana criticó la decisión del mandatario Andrés Manuel López Obrador de invitar "al títere de Raúl Castro a las celebraciones de las fiestas patrias" en la nación azteca.

"El presidente mexicano debería reevaluar su peligrosa postura, la cual trata de brindar legitimidad a la dictadura de Cuba", afirmó Rubio.

Díaz-Canel arribó este jueves por la mañana al aeropuerto Benito Juárez, de la Ciudad de México, donde recibido por el canciller Marcelo Ebrard.

El mandatario y su esposa, Lis Cuesta, viajaron a bordo de un jet privado, un Dassault Falcón 900EX con matrícula venezolana YV-2053, registrado bajo una compañía llamada SATA (Servicio Autónomo de Transporte Aéreo), uno de los tres aviones regalados por el fallecido Hugo Chávez al gobierno de Cuba en los años 2000, valorados en 100 millones de dólares.

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, Díaz-Canel fue como "invitado de honor en el desfile cívico-militar en ocasión de los festejos por el 16 de septiembre de la hermana nación".

La visita del líder comunista ha provocado indignación en decenas de cubanos residentes en ese país, que convocaron a una protesta este jueves en las inmediaciones de la Plaza del Zócalo.

Además, varios políticos locales se han manifestado en contra de la invitación de AMLO, uno de los principales aliados del régimen castrista en la región.

Una de ellos fue la diputada América Rangel Lorenzana, del Partido Acción Nacional (PAN), quien envió un mensaje público al gobernante cubano en el que le dijo no era bienvenido en su país.

"Desde hace 62 años Cuba vive bajo una dictadura comunista, no hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente, hay un solo partido político: el partido comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne", expresó.

Rangel Lorenzana, quien este año fue considerada como una de las 100 políticas jóvenes más influyentes de México por la revista Campaigns and Elections, cuestionó la actitud de AMLO de invitar a festejar la libertad al jefe de un país donde esa palabra no existe.

"Pero los que aún creemos en la libertad y la democracia, por todos los que han sido asesinados y encarcelados en la Isla, y porque no vamos a permitir nunca que algo así pase en nuestro país, tenemos que condenar la dictadura comunista con toda firmeza y al dictador Díaz-Canel decirle: 'en México no eres bienvenido'", concluyó.

La impopularidad del sucesor de Raúl Castro ha ido en aumento desde el pasado 11 de julio, cuando compareció ante los medios de prensa estatales para ordenar a las fuerzas represoras del régimen que arremetieran contra los manifestantes pacíficos que se echaron a las calles de Cuba a exigir libertad.