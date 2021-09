Fernández de Cossío llama lacayo al presidente de Uruguay por sus frontales críticas al régimen cubano en la CELAC

Carlos Fernández de Cossío / Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou Foto © Twitter / Captura de video

El representante del Gobierno cubano Carlos Fernández de Cossío, llamó lacayo al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien criticó este sábado a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela por "no respetar los derechos humanos".

El funcionario del régimen dijo que "lo que le queda a EEUU de hegemón regional es apenas la capacidad de imponer a algún lacayo (el nombre puede ser coincidencia) que cante con sumisión sus diatribas intervencionistas. La #OEA es el pasado servil. #CELAC es el futuro independiente".

En su post, Fernández de Cossío –quien ha sido tildado de "mentiroso" por negar ante la prensa internacional las detenciones arbitrarias tras las protestas del 11 de julio en Cuba– intenta ofender al presidente Lacalle, como respuesta a los señalamientos de este sobre la represión y la falta de libertades en los tres países, durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra en el Palacio Nacional de México.

"El estado más puro de una persona es la libertad, y por eso participar en este foro no significa ser complaciente", afirmó el dignatario uruguayo.

"(…) Cuando uno ve que, en determinados países, no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela", explicó.

Lacalle Pou también dijo que el gobierno cubano impedía que la población se expresara democráticamente y recordó un fragmento de la canción Patria y Vida, censurada por el régimen en el país caribeño.

"En mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy londa que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno: que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, quién le dijo que Cuba es de ustedes, si Cuba es de toda mi gente", subrayó.

Sus declaraciones molestaron tanto al régimen cubano que incluso la televisión nacional en la isla cortó el fragmento de su intervención mientras transmitía en vivo la cumbre de la CELAC.

Díaz-Canel viajó a México el jueves con motivo del 211 aniversario del Grito de Independencia de ese país y para asistir a la cumbre regional de la CELAC.

La noticia de su visita provocó de inmediato diversas reacciones de rechazo, como las del exmandatario Felipe Calderón, quien calificó de "inaceptable" la visita del también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).