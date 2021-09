Cubano Ovi a J Balvin tras sus palabras contra los Latin Grammy: "Un premio no te define como artista"

Ovi responde a J Balvin Foto © Instagram / Ovi, J Balvin

La 22ª edición de los Latin Grammy viene con sorpresas y actuaciones musicales, pero también con polémica incluida. Después de anunciarse los nominados a los prestigiosos premios, hubo reacciones de todo tipo. Incredulidad, emoción, pero también de indignación. Como es el caso de J Balvin, que tras ver las candidaturas mostró su descontento a través de Twitter y hasta pidió a sus compañeros que no asistan a la ceremonia que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas.

A esta reacción respondían de manera contundente Beatriz Luengo y Yotuel Romero, que están nominados con "Patria y Vida" a dos de las principales categorías de los galardones: 'Canción del Año' y 'Mejor Canción Urbana'.

Pero las palabras de J Balvin han causado revuelo más allá y son varios los artistas los que han querido dar su punto de vista sobre esta polémica, que ya existió en 2019 cuando varios reguetoneros expresaron su descontento con la Academia Latina de la Grabación por la poca presencia de reguetón en la lista de nominados.

Uno de los que quiso manifestarse sobre lo dicho por J Balvin fue el artista cubano Ovi, que a través de Instagram publicó la captura de los mensajes del colombiano y sobre ellas escribió: "Un premio no te define como artista, ahora salir para la calle o para el barrio y tener el cariño real de la gente, eso no tiene precio. Yo trabajo de corazón para mis fanáticos, no por premios".

Caption

Un mensaje con el que deja claro que para el lo más importante no es el reconocimiento de las instituciones, sino el de sus fans.

Otro de los artistas urbanos que se pronunció tras darse a conocer la lista de nominados fue Anuel AA, que durante los últimos meses ha estado ausente trabajando en su próximo álbum. El artista puertorriqueño felicitó a los nominados y se expresó la alegría que siente de ver a sus colegas creciendo para acabar su mensaje anunciando que "el Rey" está de regreso.

"Casi un año grabando pero sin sacar música, me siento bien ahora mismo, la liga está buena, muchos colegas han crecido mucho! Me gusta lo que esta pasando... Pero vamos a matarnos este año y que Dios nos bendiga a todos. Vamos a seguir haciendo que este género siga creciendo. ¡Qué viva el trap, qué viva el reguetón! El rey está de regreso", comentó Anuel AA.

Además de la de Yotuel y Beatriz Luengo, otra de las reacciones más virales al darse a conocer los candidatos a los Latin Grammy 2021 fue la de Camilo, el más nominado a los premios con 10 candidaturas.

¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la polémica sobre los Latin Grammy 2021?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.