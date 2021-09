La Unión Eléctrica anuncia apagones para este jueves por déficit de generación

Servicio de Electricidad en Cuba Foto © Facebook/UNE

La Unión Eléctrica (UNE) sigue sin darle respiro a los residentes en la isla, al anunciar para este jueves apagones para todo el país por déficit de generación.

Según su perfil institucional en Facebook, "a las 22:49 horas de la noche del miércoles hubo necesidad de afectar el servicio por alta transferencia en las líneas de 220 kV entre Nuevitas y Holguín por las salidas imprevistas de las unidades 4 y 5 de la termoeléctrica Diez de Octubre a las 19:45 y 20:36 horas”.

Igual explican que “a las 07:16 horas salió de servicio la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez por salidero en la caldera”, por lo que “a partir de las 07:45 horas se comenzará a afectar el servicio por déficit de capacidad de generación, con una afectación máxima al mediodía de 200 MW”.

También dijeron que “se encuentran fuera de servicio por avería la termoeléctrica Otto Parellada, las unidades 7 de la Máximo Gómez, 4 de la Diez de Octubre (en proceso de arranque), 1 de la Lidio Ramón Pérez y 3 de la Antonio Maceo”.

Añaden, además, que la entidad “trabaja ininterrumpidamente para resolver estas averías e incorporar los bloques a la generación”,

La nota de la UNE apunta que se encuentran en mantenimiento la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y que se mantienen las limitaciones en la generación térmica (660 MW).

Durante el horario pico de este jueves, se prevé la entrada de la unidad 4 de la termoeléctrica Diez de Octubre con 70 MW, la unidad 3 de la termoeléctrica Antonio Maceo con 75 MW, la Planta Pico de Rincón con 17 MW, la unidad 5 de Energas Jaruco con 30 MW, y se utilizarán 219 MW en motores diésel.

La UNE estima que para el horario pico tendrá una disponibilidad de 2 610 MW y una demanda máxima de 2 680 MW, para un déficit de 70 MW.

Esta semana han sido frecuentes los anuncios de apagones en la isla que se han ido convirtiendo en el pan de cada día de los cubanos residentes en el país, donde existe una dependencia de la energía eléctrica para la elaboración de los alimentos en muchos hogares, además de que los niños dependen de las teleclases para continuar con sus estudios, ya que las escuelas permanecen cerradas desde hace más de un año por la pandemia de coronavirus.

Cada vez que la UNE anuncia apagón, los cubanos responden indignados ante esta recurrente medida para solventar el déficit en la producción de energía eléctrica en una industria altamente dependiente de combustibles fósiles y con tecnologías obsoletas para su funcionamiento.

A mediados de agosto el gobernante Miguel Díaz-Canel ordenó a las autoridades del sector informar a la población en qué momento se producirían los apagones, en una intervención en que volvió a pedir a la ciudadanía "un esfuerzo" para ahorrar electricidad, y apeló nuevamente a la "conciencia" y la "compresión" de los usuarios.

Desde esa fecha la UNE publica diariamente una nota para explicar los problemas en el servicio.

No obstante, esas publicaciones lejos de calmar los ánimos, los exacerban muchos más, ya que los ciudadanos en la isla se sienten cansados de no ver soluciones ante los frecuentes cortes del servicio, más aún cuando el precio que pagan cada mes no resulta para nada barato.

"Ustedes se toman más tiempo en redactar sus notas informativas que en arreglar y pensar en un plan de inversión para las termoeléctricas", apuntó un usuario habanero sobre los anuncios de los apagones en el perfil de la UNE en redes sociales.

"¿Es que toda la vida habrá problemas? Eso no es un modo de vida. Con el precio de electricidad se debería prestar servicio de calidad. Ayer a la misma hora nos interrumpieron el servicio, ídem al día anterior. Llueve sobre mojado porque ni siquiera rotan, unos somos castigados mientras en otros sitios se derrocha", denunció una anciana.

"Es tan surrealista la situación de las termoeléctricas que dan ganas de reír", señaló un estudiante de Medicina.

"Una situación como esta es irrespetuosa para el cliente y por ende, teniendo en cuenta las molestias que causan, deberían compensar esta situación, y en bien de la maltrecha reputación disminuir el costo del kw. Es hora de pasar de las disculpas al accionar. Discúlpese usted, pero indemnice al cliente por su mal trato", pidió un médico.