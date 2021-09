Roban los alimentos que familiares envían a enfermos en hospital de Manzanillo

Hospital Celia Sánchez de Manzanillo (imagen de referencia) Foto © Granma/Radio Bayamo

Mi madre se encuentra en este momento ingresada en el hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo, Granma, por una neumonía post-Covid. Gracias a Dios, está recuperándose, ya que ella ya había pasado lo peor en la casa. Me gustaría reportar lo que está sucediendo en ese hospital y parece que nadie hace nada al respecto.

Somos de Campechuela. Una de mis hermanas se encuentra con mi mamá, en la sala donde se encuentra ingresada. Esa hermana no puede salir de esa sala hasta que mi mamá no le den el alta, ya que es una de las salas de pacientes positivos del COVID y mi hermana no puede salir ni a la puerta de la sala. Mi otra hermana es la que busca la manera de mandarles almuerzo y comida diario, comprando a precios muy altos lo que pueden resolver de comida.

La situación en esa provincia, especialmente en ese municipio, está de sobrevivencia. Le es muy difícil la alimentación en estos últimos tiempos. Pero, con mucho sacrificio y pagando supercaro para poder mandarle a mi madre y a mi hermana almuerzo y comida diario y pagando un transporte privado diario porque no hay transporte público y con mi ayuda monetaria, mi hermana puede mandar alimentos a ambas, ya que la comida del hospital para los pacientes no se puede comer.

En el día de ayer mi sobrina, como todos los días, llevó una bolsa con almuerzo y comida para mi madre y mi hermana, y, como de costumbre en los últimos cuatro días, dejó la bolsa con el personal de seguridad, en la entrada del hospital, ya que no se permite a nadie la entrada y salida, y el personal de seguridad son los encargados de llevar a la sala los paquetes que se les entrega para los pacientes.

Las bolsas deben llevar nombre de pacientes, sala y número de cama. Mi sobrina entregó al guardia de seguridad la bolsa y se regresó a la casa sin pensar que este guardia de seguridad nunca entregaría los alimentos a mi mamá y mi hermana. Este mismo guardia de seguridad ya había afrontado a mi sobrina y le había pedido dinero y comida y mi sobrina le contestó que esa comida era para un enfermo y que eso era inapropiado.

Mi hermana la que está en el hospital con mi mamá es enfermera y trató de quejarse, pero le dijeron que no podía salir de la sala, que tenía que hacerlo por escrito. Me dijo mi hermana y mi sobrina que había muchas personas también quejándose, porque les había pasado lo mismo y que esto está pasando muy regular. Que las personas estaban dejando los alimentos y paquetes para los enfermos y que muchos no eran entregados y nadie era responsable y nadie hacía nada, incluso objetos personales para los enfermos.

Por eso quiero hacer la denuncia de lo que está sucediendo en el hospital de Manzanillo, para que las personas que tienen familiares en ese hospital estén alertas y para ver si esto llega a oídos de las autoridades competentes para que resuelvan esta situación.

Es un descaro y un maltrato para los enfermos y sus familiares. La situación es demasiado dura como es y hay muchos desalmados que abusan de los infelices, sin importarles en qué situación están.

Lo poco que se les puede mandar a los enfermos se busca con mucho sacrificio y muchas personas se quitan lo de ello para mandarlo a esos enfermos para poder darle una mejor alimentación para su recuperación y personas como estas no se ponen la mano en el corazón y hacen cosas como estas.

Por favor, poner esta denuncia pública para ver si alguien hace algo por nuestros familiares, ya que parece que allí nadie puede resolver eso. Gracias

Saludos cordiales.

Las declaraciones y opiniones expresadas en esta carta a CiberCuba son de exclusiva responsabilidad de su autor. CiberCuba hace su mejor esfuerzo para verificar la veracidad de la información recibida pero no da garantías sobre la misma.