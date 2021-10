Cubano perdió 19.320 pesos al devolver un teléfono a ETECSA: Es muy triste e insultante

Etecsa en Isla de la Juventud Foto © Facebook / David Sánchez

Un cubano residente en el municipio especial Isla de la Juventud denunció que perdió 19.320 pesos al devolver un teléfono celular a ETECSA, debido a la política gubernamental del cambio de moneda.

El hombre explicó en una publicación de Facebook que en Cuba se venden productos en Moneda Libremente Convertible (MLC), pero el gobierno no la vende, por lo que él tuvo que adquirirla en el mercado negro a razón de 70 pesos cubanos por 1 MLC.

En su caso, compró 420 MLC por 29.400 pesos cubanos para adquirir un celular en la Empresa estatal de Telecomunicaciones (ETECSA).

Sin embargo, el producto no le gustó y fue a devolverlo, pero le devolvieron el monto en pesos cubanos al cambio oficial de 24 pesos cubanos por 1 dólar. El comprador recibió de regreso solamente 10.080 pesos cubanos.

Post de la denuncia. Facebook Davis Sánchez (público)

"Es muy triste llegar a ETECSA con la intención de comprar un teléfono celular el cual tiene un valor de 420 MLC, y por razones de gusto personal una vez comprado decido cambiarlo o la devolución del dispositivo y por ende el reembolso del presupuesto pagado por él, es muy triste e insultante que este reembolso sea devuelto en CUP y convertido por 24$, o sea 10 080$...", señaló.

"19 320$ hoy he perdido, ¿Es o no es para ir a ETECSA e insultar hasta el mismísimo gerente?", dijo indignado.

En la red social escribió que le gustaría que su caso "sirva de ejemplo para muchos pineros y cubanos", y afirmó que "lamentablemente hoy he sido víctima de la ignorancia, y por ello me gustaría ayudar a las demás personas a que no cometan el error que hoy he cometido, y que se puede reflejar en otros aspectos del día a día".

En enero, a raíz de la implementación de la Tarea Ordenamiento destinada a la unificación monetaria, el régimen cubano impuso la venta de diversos productos en MLC, pero anunció que no vendería ninguna moneda a causa de la "escasez de turismo en la isla".

"Con la disminución drástica de los turistas que llegan al país, tenemos una disminución drástica de las capacidades de poder vender MLC", explicó entonces el presidente de CADECA, Joaquín Alonso Vázquez. .

El férreo control de cambio vigente responde no solo a la caída del turismo, sino también a la crisis del sistema económico cubano, que intenta recabar divisas a cualquier costo.

La medida elevó de inmediato el costo del MLC en el mercado negro hasta 8 veces su valor, tal como ocurrió en Caracas, o en los años difíciles del periodo especial en la isla, pues resulta imprescindible para adquirir alimentos y artículos de primera necesidad.

El analista Elías Amor ha dicho a CiberCuba que el cambio entre el Peso Cubano (CUP) y el Dólar Estadounidense (USD) o el Euro podría alcanzar los 100 CUP por cada USD, si el Gobierno no interviene y continúa la restricción a la venta oficial de MLC.

La decadente situación económica de la isla "se ha ido deteriorando a pasos agigantados", y la población es el eslabón más vulnerable. La crisis económica ha sido el detonante de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, donde miles de cubanos salieron a las calles a reclamar un cambio de régimen.