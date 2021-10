Cinco cubanas de una misma familia estafan más de 20 mil dólares al restaurante de Miami donde trabajaban

María Pérez, Omara Solís, Jackeline Pérez, Magaly Rivera y Yamila Abreu Foto © Captura de video de YouTube de AmericaTeVeCanal41

Cinco cubanas miembros de una misma familia en Miami estafaron a la dueña del restaurante donde trabajaban por casi 20 mil dólares.

Ivette Mainquist, dueña del Mason Lobster Roll, un negocio especializado en comida de mar localizado en Bayside, relató a América TeVe que se sentía profundamente defraudada con unas personas a las que ella ayudó para que no se quedaran sin empleo durante la pandemia.

"La verdad es que yo las trataba como familia y me dejaron muy mal, estafándome por meses. Yo confiaba en ellas y cada vez que me iba me empezaban a robar, y básicamente me dejaron sin plata", señaló.

Las protagonistas del fraude, cuyas edades van desde los 47 a los 67 años, fueron identificadas como María Pérez, Omara Solís, Jackeline Pérez, Magaly Rivera y Yamila Abreu.

Madre, hija, abuela y nuera no reportaban las ventas que hacían y se quedaban con el dinero de los clientes.

Según Ivette, cuando empezó a chequear las ganancias se dio cuenta de que le estaban robando.

"Por ejemplo, de 7:00 a 8:00 de la noche había solamente 10 dólares en venta, y eso un viernes por la noche no es normal para nosotros. Yo sé que los viernes por la noche son fuertes, empecé a revisar las ventas y veo que varias órdenes habían sido removidas", precisó.

La propietaria del restaurante comprobó lo que sucedía cuando revisó los videos de las cámaras de seguridad, que muestran cómo sus empleadas no colocaban en la caja registradora parte del dinero que recibían, sino que lo echaban en sus carteras.

En apenas 14 días del mes de mayo se llevaron en sus carteras y en los bolsillos de los pantalones casi 17 mil dólares.

Las meseras llegaron incluso a desconectar la computadora y decirles a los comensales que solo podían pagar con efectivo. La policía comprobó también que varias ventas fueron borradas del sistema en días en que la dueña del local se encontraba de viaje.

Las cinco mujeres, ahora en prisión, han sido acusadas de crimen organizado y robo en menor y mayor cuantía.

El buró de crímenes económicos de la policía de Miami sigue mirando los videos de seguridad. La dueña del Mason Lobster Roll piensa que el total de lo que le robaron podría llegar a los 100 mil dólares.