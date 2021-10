Yotuel Romero está de cumpleaños

Foto © Instagram/Yotuel Romero

El cantante cubano Yotuel Romero celebra este miércoles 6 de octubre su 45 cumpleaños.

“¡Uno para todos y todos para uno! Con este ya van 19 cumpleaños a tu lado, Beatriz Luengo. A por más, baby. Gracias a todos por las felicitaciones”, escribió en Instagram el músico junto a una foto en blanco y negro en la que aparece junto a su esposa, la cantante Beatriz Luengo, y a la pequeña hija de ambos, una de las alegrías que le ha dejado al exintegrante de Orishas este 2021.

“Mañana 6 de octubre es un día muy especial para mí, nació mi Rey, mi ilusión de vivir”, escribió en Instagram Zoe Maya, la madre del cantante, que se anticipó a la celebración compartiendo un emotivo texto, en el subrayó lo orgullosa que está de su hijo.

En un tono más jocoso, las sobrinas de Yotuel también le dejaron una original felicitación.

Yotuel Romero arriba a sus 45 años en plena madurez musical y personal, según evidencia un 2021 lleno de grandes momentos, marcado en lo personal por el nacimiento de su pequeña hija Zoë y en lo musical por otro tipo de paternidad, la de Patria y Vida, exitoso tema musical devenido en himno por la libertad de Cuba, que lo consagró como artista y que le abrió incluso las puertas de la Casa Blanca.

La canción Patria y Vida, convertida desde su estreno en símbolo de la urgencia de un cambio político en Cuba, fue nominada recientemente a Canción del Año y a Mejor Canción Urbana en los Premios Latin Grammy de este año, cuya entrega se celebrará el 18 de noviembre en Las Vegas.

El icónico tema, interpretado por Yotuel junto al dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky cuenta con más de 8 millones de reproducciones en YouTube. La importancia y el alcance de la canción se confirmó en las protestas desatadas el 11 de julio en varias ciudades de la isla, donde fue coreada por miles de manifestantes.

Otra de las experiencias de este 2021 para Yotuel fue su regreso a la televisión, esta vez como concursante en la sexta edición del talent show culinario Masterchef Celebrity España, en el que participó durante cuatro semanas.

Lejos de considerar una derrota su expulsión del programa, ocurrida este lunes, Yotuel valoró lo que representó su paso por ese espacio, donde sintió el cariño de sus compañeros y reivindicó el valor de la voluntad y la perseverancia en la obtención de resultados, así como la importancia de la solidaridad.

“Para mí el hecho de abandonar MasterChef Celebrity 6 no supone una tristeza. Supone una victoria por haber vuelto a España, país que amo y quiero, y haber estado estos cuatro capítulos increíbles. Que la gente se quede triste, significa que he dejado huella, y ese es mi éxito. Solo he enseñado quién soy y de dónde vengo: un cubano que viene de la calle y que ha logrado alcanzar su sueño en la música y en la vida”, dijo el cubano, que arriba a su 45 cumpleaños en busca de nuevos retos.

