Auto del Minint invade carril contrario y embiste modelo clásico de VW provocando lesiones a tres cubanas

Imagen del accidente Foto © Grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones

Un automóvil de la marca Geely, presuntamente utilizado por agentes del Ministerio del Interior de Cuba (Minint), chocó este lunes contra un modelo clásico de VW al invadir el carril contrario por motivos que se desconocen.

El VW, un “escarabajo” de color azul, con matrícula P104155, presentó daños de consideración tras el impacto. Comentarios en redes sociales informaron que las tres mujeres ocupantes del VW resultaron lesionadas en el accidente, ocurrido en el cruce de la avenida Mayía Rodríguez con Vista Alegre.

Captura de pantalla grupo Facebook / Amigos del motor

“El auto del Minint, invadió la senda contraria y embistió al VW. Hay mujeres con lesiones. Mayía Rodríguez y Vista Alegre”, informó vía Facebook un usuario del grupo ‘Amigos del Motor’.

Según se puede apreciar en las fotos compartidas por el usuario, el vehículo del Minint es un auto marca Geely de fabricación china y color plateado, con matrícula M002146. Tras el accidente, varios efectivos de la policía se desplazaron al lugar en motos, patrullas y otros vehículos.

Captura de pantalla grupo Facebook / Amigos del motor

“Yo pasé por el lugar del accidente y el carro del Minint invadió totalmente la otra vía. A la media hora pasé por ahí y ya se habían llevado los carros. Para eso sí son rápidos en ocultar la KK”, indicó un internauta en los comentarios a la publicación.

Por su parte, el autor del post contestó que, efectivamente, los agentes habían actuado rápido en despejar la zona y retirar los carros accidentados, “pues ahí hubo de TODO”.

Captura de pantalla grupo Facebook / Amigos del motor

“Hubo hasta FALTA de auxilio por parte del POLICÍA. Y como bien publiqué, en el VW venían 3 mujeres y hay lesionadas, que pidieron auxilio y el Policía no hizo NADA. Parece que en el código penal militar, la negación de auxilio, NO es sancionada. No obstante pienso que ese Policía, posiblemente, ni licencia tenga”.

“Gozan de extrema impunidad… Vi personalmente el lugar del accidente y había una pila de policías de todos tipos, caballito… Y estaba el carro del Minint a un 95% invadiendo la vía contraria. Ojalá y no les pase nada a esas pobres mujeres, y no las quieran inculpar, porque son capaces de todo”, consideró el primero.

“Eso provoca el apuro de esos HP de la CI [contrainteligencia] y no respetar las leyes. Ellos se piensan que todo lo pueden”, protestó otro usuario, indignado por la impunidad que a su parecer protege a los conductores de las fuerzas represivas cubanas.

“No vi el accidente, pero solo con ver las matrículas imagino el desenlace de la historia en cuanto a culpabilidad”, señaló uno en los comentarios. “Ahora dicen que fue un desperfecto técnico y no pasó nada. Lo que tienen que acabar de pintar la línea divisoria de todas las avenidas de este país. ¡Qué desastre!”, se quejó otro.

Captura de pantalla grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones

El incidente generó curiosidad entre los transeúntes, así como comentarios en las redes que llevaron a los moderadores del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’ a retirar una de las publicaciones sobre el accidente.

“No dejan tirar fotos, hay más estrellas que en una noche despejada porque el Geely es del Minint”, dijo uno de los comentaristas en dicho grupo. Otro preguntó por el estado de las mujeres que iban en el VW.

Captura de pantalla grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“No están bien, las mujeres o señoras, que venían en el VW están lesionadas, y no contaron con la mas mínima ayuda del POLICÍA causante del accidente, y recogieron los autos sin peritar el LUGAR. Y además, ¿por qué le tapas la chapa al auto del Minint? Ya sé, para que los administradores te publiquen”.

“Yo publiqué esto desde que sucedió pero parece que los administradores no consideran accidentes a los autos del Minint. Por TANTO no pusieron mi publicación. Les escribí pidiendo explicación, y nada todavía. ¡Qué raro! Un grupo de ayuda en la vía y aprendizaje de los errores, con estas particularidades”.

“El Geely es del Minint. Ahora que se prepare el del VW porque van a decir que él fue el culpable. Te digo esto por una amarga experiencia que tuve en el año 2000; me chocó un patrullero y salí culpable en el juicio. En aquel tiempo no había la tecnología que tenemos hoy para demostrar quién es culpable y no teníamos internet”, dijo otro comentarista.