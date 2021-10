Trasplantan por primera vez un riñon de cerdo genéticamente modificado a un ser humano

Cerdos Foto © Wikimedia Commons

Por primera vez, un riñón de cerdo fue trasplantado a un ser humano sin que fuera rechazo de inmediato por el sistema inmunológico de la receptora, algo que significa un paso de avance que eventualmente podría contribuir a aliviar la demanda de órganos humanos para trasplante, reportó Reuters.

La intervención, realizada en NYU Langone Health, en la ciudad de Nueva York, implicó el empleo de un cerdo cuyos genes habían sido modificados para que no contuvieran una molécula que desencadenaría un rechazo casi inmediato. Mientras, la receptora fue una paciente con muerte cerebral y signos de disfunción renal cuya familia había accedido a que participara en el experimento antes de que le retiraran el soporte vital.

Los investigadores contaron a Reuters que, durante tres días, el nuevo riñón se adhirió a sus vasos sanguíneos y se mantuvo fuera de su cuerpo, lo que posibilitó el acceso al mismo, y que los resultados de las pruebas sobre su funcionalidad "parecían bastante normales",

El doctor Robert Montgomery, cirujano de trasplantes al frente del estudio, explicó que el riñón produjo "la cantidad de orina que cabría esperar" de un riñón humano trasplantado y no hubo evidencia del rechazo temprano y vigoroso que se observaba cuando los riñones de cerdo no modificados se trasplantaban a primates no humanos.

Después del trasplante, además, el nivel de creatinina de la paciente, que es un indicador de cómo funciona el sistema renal, volvió a la normalidad.

En Estados Unidos, la lista de personas que están actualmente a la espera de trasplantes de órganos incluye a 107 mil personas. De ellas, más de 90 mil esperan por un riñon, según datos de la Red Unida para el Intercambio de Órganos (United Network for Organ Sharing), y el tiempo de espera oscila de tres a cinco años.

Durante décadas, la comunidad científica ha estado investigando las posibilidades de emplear órganos de animales para trasplantes en seres humanos, pero nunca habían superado el reto de evitar el rechazo inmediato por parte del cuerpo humano. Algo que ha logrado el equipo de Montgomery, al eliminar el gen del cerdo que desencadena el rechazo, una molécula de azúcar o glucano llamada alfa-gal.

El mamífero genéticamente alterado, denominado GalSafe, fue desarrollado por la unidad Revivicor de United Therapeutics Corp y fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) en diciembre de 2020 con el fin de que sirviera de alimento para personas alérgicas a la carne y como una fuente potencial de terapia humana.

Todavía la FDA no ha aprobado los productos médicos desarrollados a partir de cerdos para su uso en en humanos, pero diversos investigadores valoran la posibilidad de que los cerdos GalSafe puedan proveer desde válvulas cardíacas hasta injertos de piel a pacientes humanos.

Montgomery, quien es receptor de un corazón trasplantado, advirtió que el experimento de trasplante de riñón que lideró debería abrir las puertas a ensayos en pacientes con insuficiencia renal en etapa terminal, posiblemente en uno o dos años, que podrían acceder a una solución a corto plazo hasta que estuviera disponible un riñón humano.

En este caso, el riñón se dejó en el organismo humano solo tres días, por tanto, no se descarta que en el futuro otros ensayos detecten nuevos obstáculos a esta alternativa. Se prevé que los participantes en ensayos sean pacientes con pocas probabilidades de recibir un riñón humano y un mal pronóstico con diálisis.

"Para muchas de esas personas, la tasa de mortalidad es tan alta como para algunos cánceres, y no pensamos dos veces antes de usar nuevos medicamentos y hacer nuevos ensayos (en pacientes con cáncer) cuando podría darles un par de meses más de vida ", afirmó Montgomery.

Asimismo, el médico resaltó que su equipo trabajó con especialistas en ética médica, expertos legales y religiosos para analizar la idea antes de solicitar a una familia acceso temporal a un paciente con muerte cerebral.