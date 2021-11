Arrestan a capitán de prisiones por corrupción en la cárcel para extranjeros La Condesa, en Cuba

Guardias y reclusos en un penal de Cuba Foto © Canal Caribe

El capitán Guzmán Cobas Cabrera, jefe de los reeducadores en la prisión para extranjeros La Condesa, en Mayabeque, fue arrestado supuestamente por corrupción a la vista de los reos, aseguraron a CiberCuba fuentes cercanas al penal.

Félix Arroyave, Comandante del Ejército Español, ingeniero y antiguo inquilino del centro penitenciario, quien hizo pública la historia en su blog La Gran Prisión, dijo a CiberCuba que Cobas Cabrera era "uno de los peores corruptos y maltratadores en La Condesa".

No es la primera vez que un guardia de esta cárcel para extranjeros enfrenta reprimendas relacionadas con el abuso de poder. Hace algunos años, cuando Arroyave se encontraba sirviendo su tiempo de condena en Cuba, el mayor Redy Méndez Acosta, entonces jefe del Penal, amenazó a los reos para que no declararan en su contra, so pena de larga estancia en la prisión, cuando instructores entrevistaban a cada uno de los prisioneros en relación al proceder del Mayor.

Las investigaciones sobre el militar arrojaron violaciones que le valieron una democión temporal de su cargo. Sin embargo, en esta ocasión, efectivos de la brigada especial del Ministerio del Interior (MININT) irrumpieron en la Condesa y, ante la mirada atónita de los prisioneros, se llevaron detenido y por la fuerza al capitán Guzmán Cobas Cabrera. En el momento de su arresto, el militar se desempeñaba como reeducador y contaba con más de 20 años de servicio en cárceles cubanas, aseguran varias fuentes.

Según Arroyave, Cobas Cabreras está involucrado en desviación de recursos para las prisiones en la cárcel para extranjeros, extorsión a estos y a sus familiares, así como la obtención de beneficios materiales o sexuales a cambio de llamadas telefónicas fuera de los horarios establecidos, permitiendo que quienes se dedicaban a estafar mediante tarjetas bancarias, pudieran hacerlo desde La Condesa.

“Ahora se le acusa de exigir dinero a los presos para concederles favores y supuestamente de tener relaciones sexuales con las parejas de los reclusos a cambio de favores”, dijo el ingeniero.

El reeducador tuvo participación en el negocio de “The Jaba Ladies” (Las mujeres de las jabas), dos revendedoras que contaban con la anuencia de los jefes del penal para vender mercancía proveniente del mercado negro a los prisioneros, red de corrupción que CiberCuba denunció en su momento.

Igualmente, el capitán era conocido por su falta de humanidad ante los padecimientos de reos como el canadiense Benjamín Tomlin, quien por dos años sufrió de una hernia inguinal, y al cual se le negó medicamentos, atención medica y se le coaccionó para que mantuviera a su familia al margen de todo.

“No puedes hablar sobre tu estado de salud, ni de las condiciones aquí, ni sobre tu caso, de lo contrario, perderás el derecho a llamadas, y te vamos a mandar a una celda especial, de castigo, y vas a permanecer más tiempo aquí [en prisión]”, amenazaba el reeducador de acuerdo a declaraciones de Tomlin.

De hecho, por denunciar las tres situaciones el reo canadiense fue trasladado desde La Condesa hasta el Combinado del Este, donde se encuentra recluido desde hace aproximadamente tres meses, mientras otros reos fueron amenazados con represalias a sus familiares más vulnerables por denunciar la corrupción y las condiciones infrahumanas en las que permaneces recluidos

Bajo la supervisión de Cobas Cabreras, Tomlin tuvo que esperar un año por el diagnóstico, luego de tres meses rogando por atención médica, asegura el reo. También fue el reeducador quien consintió negar el traslado a Tomlin a Canadá una vez cumplida la mitad de la condena en La Condesa: “porque me quejé de no recibir medicación, me negaron el traslado”, dijo Tomlin insistiendo en que necesita ayuda.

Solo el 12 de octubre, tras dos años de padecer dolores y complicaciones asociadas a la hernia inguinal, Tomlin fue sometido al procedimiento quirúrgico que necesitaba.

En estos momentos se encuentra en recuperación, y debe someterse a otro procedimiento, precisamente, por motivos asociados a la dilación de la operación de la hernia, que ha dejado secuelas en otros órganos por no tratarse a tiempo; procedimiento que, asegura su familia, no es posible de realizar en Cuba en estos momentos por la falta de recursos en el sector de la salud en la isla y exigen a Canadá, su gobierno, que traslade a Tomlin a ese país.

El régimen opresivo del capitán Cobas Cabreras hizo posible que varios prisioneros en La Condesa se declararan en huelga de hambre el pasado 23 de julio.

Las razones de la protesta se debían a una dilatada extradición hacia su país de origen y a las condiciones del penal, caracterizadas por la falta de medicinas, alimentos y atención sanitaria. Todo agravado por la corrupción de oficiales del MININT a cargo de la prisión, que dificulta la vida en La Condesa y obliga a los presos a destinar alrededor de 200 dólares mensuales para su manutención en la prisión.

De ahí que “la intención no es exactamente liberar al preso y, en especial, si son extranjeros”, por los beneficios que traen a los bolsillos del aparato represor, según las declaraciones de un reo hispano de La Condesa a CiberCuba.

De acuerdo a varias fuentes consultadas por este diario, Cobas Cabreras no es el único oficial bajo investigación por corrupción.