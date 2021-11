Seguridad del Estado amenaza con cárcel a activistas cubanas si participan en manifestaciones del 15N

La Seguridad del Estado amenazó con encarcelar a las activistas Iliana Hernández y Thais Mailén Franco si participan en la marcha pacífica convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago en contra de la violencia, a favor del cambio democrático en Cuba y por la libertad de los presos políticos.

Franco contó en una directa desde el perfil en Facebook del grupo Cuba Futura que este miércoles fue citada a la unidad de policía de Zanja en La Habana, para “amenazarme los represores de la seguridad del Estado”.

“Uno de ellos, que se hace llamar René y que es el mismo represor de Iliana Hernández, me recordó que yo estoy bajo prisión domiciliaria y que ese día, nada más que se me ocurra pararme en la puerta de la casa, voy revocada para la prisión”, denunció.

Refirió además que volvieron a amenazarla con sus hijos y que la advertencia era también para Hernández, periodista independiente y corresponsal de CiberCuba en La Habana.

“Fueron amenazas directa contra Iliana Hernández y para mí de que vamos a ir las dos a presidio”, puntualizó la activista, que estuvo en prisión desde las protestas pacíficas de la calle Obispo, en La Habana Vieja, el 30 de abril de este año, hasta hace poco más de un mes, cuando le cambiaron la sanción por la medida cautelar de prisión domiciliaria a la espera de un juicio en su casa.

“Yo los escuché, pero ellos saben que mi posición ha sido siempre clara. Les dije que no iba a parar de denunciar, que como me tienen en mi casa tienen que aguantarse y que si se meten con uno, se meten con todos. No me van a doblegar, por eso estoy haciendo esta directa y hago esto público”, advirtió Franco.

Aseguró que a los agentes de la Seguridad del Estado que la interrogaron les ratificó que “el pueblo va a salir a las calles el 15 de noviembre, por más que nos traten de sitiar, por más que nos lleven presos”.

“Nosotros estamos de frente al régimen, de frente a la dictadura y hasta que ellos no se vayan no vamos a parar, pero como ellos no se van a ir, el pueblo los va a sacar, por eso es que tenemos que salir el 15 de noviembre”, puntualizó la activista.

En otra parte de la directa, en la que también participó Iliana Hernández, manifestó que volvieron a señalarla como “mercenaria pagada por la CIA”, y, en tono de broma, dijo que iba a reclamar su cheque a la agencia de Estados Unidos.

“Son unos tontos, porque ellos no saben que el cubano está cansado que lo repriman, de pasar hambre, cansado de ver a un país envuelto en la corrupción, en la inflación tan grande que tienen por culpa de ellos mismos, que han vuelto a este país boca arriba y son los que nos han tratado de silenciar y callar”, abundó sobre ese último tema.

La activista apuntó que, por todo lo que ellos denuncian, “nos detienen, nos secuestran, nos citan, porque saben que estamos de frente contra ellos y no tenemos miedo. ¿Qué pueden hacernos? ¿Darnos palos?, ¿que nos metan en prisión? Eso no va a cambiar nada. El pueblo de Cuba se cansó de que nos maltraten, de que nos humillen”.

“El mensaje fue claro. Si ustedes hacen todo este circo para que yo no salga el 15N, me pueden meter presa ahora mismo. Hay que respirar libertad como el 11J, el día de libertad para los cubanos”, concluyó Franco.