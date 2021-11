Accidente en Cuba: Rastra cargada de donativos pierde el control tras caer en una alcantarilla en Boyeros

Rastra se vuelca en Boyeros Foto © Facebook Melissa Díaz Veitía

Una rastra que transportaba ayuda humanitaria enviada a Cuba se volcó luego de caer en una alcantarilla abierta en la avenida 100, en el barrio La Fortuna de La Habana.

Reportes publicados en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas", señalan que el accidente ocurrió en el municipio Boyeros, frente al paradero de la A13 y la 83 en La Fortuna.

Afirman que la rastra iba cargada con "donativos para la población", y que se volcó "producto de una alcantarillado que lleva años que no la arreglan".

Accidente de una rastra en Boyeros, Cuba. Captura

Asimismo, refieren que no es el único accidente que ocurre a causa de que las autoridades no han podido ponerle una tapa a la alcantarilla.

No se reportaron víctimas en el accidente, aunque sí algunos lesionados.

Las imágenes muestran que la carga se salió del contenedor y que al lugar llegaron elementos de la policía, ambulancias y bomberos.

Accidente de una rastra en Boyeros, Cuba. Captura

La mercancía fue resguardada.

Decenas de internautas criticaron la desidia de las autoridades y confirmaron que en el punto del accidente hay una alcantarilla "de las largas" sin tapa hace mucho tiempo.

Accidente de una rastra en Boyeros, Cuba. Facebook Melissa Díaz Veitía

Además, culparon al mal estado de las calles cubanas de accidentes como este.

"Realmente las calles están pésimas... de noche no puedes manejar a no ser que conozcas bien la ruta... pobre chofer"; "Cuidado choferes cubanos. Hay una Nueva plaga de baches tragacamiones. Qué triste, donaciones de otros países para el pueblo cubano esparcidas por el suelo por la irresponsabilidad de no tapar una alcantarilla", fueron algunos de los comentarios.

Accidente en Boyeros. Facebook Melissa Díaz Veitía

"Esa es la alcantarilla que no tiene tapa que esta antes del semáforo asta cuando es esto por favor arreglen las vías porque no pasen estas cosas eso lleva así 1 año yo paso diario por ahí", dijo otro internauta.

El pasado 7 de noviembre el gobierno cubano informó que hasta septiembre se registraron 5,612 accidentes en la vía pública, una cifra superior a la que se informó de manera oficial en igual período del año anterior.

En ellos hubo 350 muertes en accidentes de tránsito y más de 3,700 lesionados.

Los cubanos afirman que entre las causas está, además del factor humano, el mal estado de las carreteras y del parque vehicular en todo el país.