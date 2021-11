Artista Sandra Ceballos sale a marchar en La Habana: “Cuando el blanco se convierte en subversivo se pone coqueto”

La artista cubana Sandra Ceballos, destacada figura de la vanguardia artística que agitó el panorama cultural de los años 80’s y 90’s de la isla, salió este lunes a participar en la Marcha Cívica por el Cambio.

Vestida de blanco, Ceballos se lanzó en solitario a las calles del habanero municipio de Playa, en un recorrido del que ofreció imágenes y un video en el que se la ve transitar por una avenida semivacía.

Ceballos, artista de reconocido prestigio y promotora cultural al frente del Espacio Aglutinador, decidió sumarse a la convocatoria lanzada por la plataforma Archipiélago y apoyada por la sociedad civil cubana que se identifica con el llamado a la no violencia, la liberación de los presos políticos y la solución pacífica de las diferencias políticas.

“Cuando el blanco se convierte en subversivo se pone coqueto”, manifestó la artista en un post de Facebook. Ceballos es una de las artistas que, junto a curadores y críticos de artes, promueven en redes sociales una campaña de boicot a la XIV Bienal de La Habana, bajo el hashtag #NoALaBienalDeLaHabana.

A principios de octubre, la artista denunciaba que se estaba “organizando la Bienal de La Habana en un momento en que hay más de 800 cubanos presos y otros que han sido detenidos en sus hogares por manifestarse pacíficamente, por expresar lo que piensan por exigir libertad y democracia (elecciones de verdad o plebiscito)”.

“No más inventos para que el pueblo no ejerza su derecho al voto directo. No más miseria ni explotación de profesionales de la ciencia, el deporte y la salud”, declaró Ceballos en sus redes sociales.

Abogando por los detenidos tras las históricas protestas del 11J, la artista expresó: “No han cometido ningún delito y sin embargo han sido víctima de violencia física, humillaciones, han sido encarcelados. Muchos sin la defensa de abogados, se les ha negado el derecho de comunicarse con sus familiares, entre ellos nuestros colegas artistas y escritores, periodistas, fotógrafos”.

“Pero también madres, amas de casa y padres, estudiantes menores de edad, estudiantes universitarios, médicos y enfermeras, profesores, físicos, obreros, cuentapropistas, etc. Es inmoral que los artistas cubanos y del mundo apoyen estas injusticias participando en la Bienal de La Habana”, añadió Ceballos.

En diciembre de 2020, Sandra Ceballos fue testigo del arresto de la artivista Tania Bruguera, y describió sus sentimientos al ser testigo de la manera en que operan las autoridades del régimen.

“Fue anoche, delante de mí. La soltaron a las dos horas. Ella se puso un vestido blanco muy bonito y bajamos a la calle, entramos en un taxi que estaba parqueado en la esquina e inmediatamente un grupo de hombres vestidos de civil irrumpieron sobre el taxi y nos bajaron del mismo. Yo intenté agarrarla y extendí los brazos mientras les decía que yo era su madrina e íbamos a una celebración de Changó, pero ellos, militares vestidos de civil, no hablan, solo ejecutan órdenes”, relató entonces la artista.

A finales de mayo, Ceballos formó parte del grupo de artistas cubanos que solicitaron al director del Museo de Bellas Artes de La Habana, Jorge Fernández, que sus obras fueran retiradas de la exhibición y web de la institución mientras el artista Luis Manuel Otero Alcántara continuara secuestrado en el hospital Calixto García, donde la Seguridad del Estado lo mantenía recluido tras la huelga de hambre y sed declarada por el líder del Movimiento San Isidro.