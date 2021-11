Esposa de periodista cubano preso denuncia desatención médica y cambios en el régimen de visitas

Detención del periodista Lázaro Yuri Valle Roca (imagen de archivo) Foto © Facebook / Eralidis Frómeta

La activista Eralidis Frómeta Polanco, esposa del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, denunció los maltratos a los que está siendo sometido su esposo, encarcelado desde el 15 de junio y sin atención médica adecuada a sus problemas de salud en la prisión.

“Mi esposo, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, además de ser tratado como un criminal y negarle la asistencia médica tras el fallo renal, ahora solo puedo visitarlo cada 40 días”, manifestó este domingo la activista en una publicación de sus redes sociales.

Calificando de “métodos fascistas y terroristas de la dictadura de los Castro-Canel”, la activista avisó que seguirá luchando por los derechos de Valle Roca, y porque se haga justicia y pueda salir en libertad el periodista independiente. “Estamos puestos”, aseguró Frómeta Polanco en su post.

Pasados 150 días de la detención del periodista y coordinador de “Compromiso Democrático”, las condiciones de su privación de libertad no mejoran, ni las peticiones en relación con su salud son atendidas por las autoridades.

Valle Roca fue sometido a régimen de incomunicación en Villa Marista. Además ha sido víctima de maltratos constantes y desatención médica. Su esposa lo ha venido denunciando con regularidad a través de sus redes sociales.

Este lunes, la activista denunció que desde el viernes no tenía noticias de su esposo. “No jueguen más con sus derechos. Hoy tocaba llamadas y no se las dieron”, protestó la activista, señalando las prácticas represivas del régimen cubano con las que pretenden doblegar a las familias y silenciar a sus opositores.

No parecen haberlo conseguido con Frómeta Polanco, quien avisó en su publicación que “aún faltan fechas históricas”, en alusión a las manifestaciones de protestas protagonizadas el 27N, el 11J y la frustrada, pero reveladora, Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

“Libertad y justicia. No han cometido delitos”, concluyó la activista, lanzando nuevamente una voz de alarma sobre el estado de salud de Valle Roca y de preocupación sobre su integridad física, tras ser informada de que las visitas se realizarán cada 40 días.

“Si no le brindan atención médica él puede morir en cualquier momento debido al fallo renal que padece. Tiene presión alta, dolores de cabeza y en ocasiones fiebre. Lo están dejando morir”, afirmó su esposa a mediados de octubre.

Citado con el pretexto de cerrar una investigación por desacato en 2020, cuando ambos activistas fueron arrestados por denunciar la corrupción imperante en las tiendas de recaudación de divisas, Valle Roca no ha sido puesto en libertad y se le “niega todo proceso legal”, según su pareja.

Entre otras arbitrariedades, le fue denegado un recurso de habeas corpus presentado ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana. Por estos motivos, el activista realizó una huelga de hambre, que depuso el 26 de junio “porque enfermó de los riñones y estuvo en peligro de un paro renal”, según explicó entonces Frómeta Polanco

Desde su traslado de Villa Marista a la prisión del Combinado del Este, el opositor presenta síntomas de lesiones cutáneas provocadas por el uniforme de recluso. Su esposa denuncia que no ha sido atendido por un dermatólogo, que ha perdido peso y que tiene afectación psicológica del trauma vivido dentro del centro de detenciones de la Seguridad del Estado.

Acusado en un primer momento por ‘desacato’, ‘atentado contra la figura del presidente Miguel Díaz-Canel’ y ‘delitos contra la Seguridad del Estado’; según su esposa, el proceso parece guiado ahora por la imputación del presunto delito de propaganda enemiga, al que le siguen secundariamente todos los demás.

Frómeta Polanco insiste en que su esposo no ha sido llevado a un hospital y puede morir en cualquier momento, de no ser atendido a tiempo. “Dentro de un mes, dos o tres meses. En ese tiempo, según me dijo el jefe de la unidad #3, Charchabal, es que será atendido por sus Galenos especializados”, protestó a finales de octubre.

Nacido el 26 de agosto de 1961, un mes después de la visita a Cuba del cosmonauta Yuri Gagarin, Lázaro Yuri Valle Roca es nieto del entonces secretario general del Partido Socialista Popular, Blas Roca Calderío.

Supuestas rencillas familiares y entre miembros de la cúpula del poder explicarían -según Juan Juan Almeida García, hijo del comandante Juan Almeida Bosque-, el ensañamiento contra Lázaro Yuri Valle Roca, detrás del que estaría el coronel de la inteligencia, Alejandro Castro Espín, hijo del general y dictador, Raúl Castro Ruz.