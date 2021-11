Cubano alarmado por un chofer de ómnibus temerario que atiende el móvil mientras conduce

Un cubano reaccionó alarmado ante la imprudencia de un chofer de ómnibus que conducía de manera temeraria, con un fajo de billetes en una mano y atendiendo al teléfono celular con la otra, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros.

“Buenos días; quiero compartir con ustedes un vídeo que tomé en un pequeño viaje. Con esto no quiero hacerle daño a nadie, solo quiero que reflexionen los choferes”, avisó el usuario en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

El autor de la publicación compartió un video grabado en un ómnibus en el que se observa el comportamiento temerario del chofer, quien atiende a la pantalla de su teléfono móvil mientras conduce.

“Dineros en mano, teléfono celular encendido, chateando y escribiendo mientras lleva el volante… Señores, responsabilidad conduciendo. Es fin de año, nuestras familias nos esperan en la casa”, alertó el usuario alarmado por la irresponsabilidad del conductor.

Su publicación provocó un aluvión de comentarios en el grupo de Facebook, la inmensa mayoría de los cuales criticó al imprudente chofer que, más allá de la infracción cometida, pudo poner en riesgo la vida y la seguridad de los pasajeros.

“Usted tiene razón en su publicación: debemos todos los chóferes tener 100% de responsabilidad a la hora de conducir; y más los que conducimos Ómnibus. Pero creo que debió requerirlo en ese mismo instante y decírselo cuando conducía, entre todos podemos evitar los accidentes”, comentó un usuario.

“¡Qué falta de responsabilidad!”; “¡Qué irresponsable este chofer y más siendo una guagua con pasajeros! Ahí pone en riesgo la vida de todos los que viajan por dios”, añadieron otros, haciéndose eco de muchos que señalaron lo mismo.

“Bafff, solo tiene 18 minutos la publicación. Cuando llegue a la hora ya ‘el consorte’ está explotado”, consideró otro, apuntando a las posibles consecuencias que le podría acarrear en su trabajo el haber sido grabado en flagrante violación de la ley y tamaña irresponsabilidad.

“Conmigo, le monto una que hasta al mismo ministerio del transporte no paro con esa evidencia. Cuando chocan y hay muerto entonces a gritar… Griten antes de que pase una tragedia. Una guagua lleva desde ancianos, hasta niños, mujeres embarazadas, etc. No tolero que no se denuncie esto”, exclamó otro usuario indignado.

Los accidentes de tráfico son un problema de primer orden en términos de salud pública, al punto de que son responsables de algo más del 2% de todas las muertes que se producen a nivel global, según atlasdelasalud.org.

Cada año mueren en el mundo 1,2 millones de personas en accidentes de tráfico, entre conductores, peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios del transporte público; un tercio de esas muertes (400.000) corresponden a jóvenes menores de 25 años.

Las causas de los accidentes de tráfico son múltiples: conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas; no respetar los límites de velocidad; incumplir las medidas de seguridad, como el uso del cinturón y el casco; y las distracciones al volante, provocadas por ejemplo por el uso del teléfono móvil, son algunas de las principales causas.