Matanzas reporta aumento de afecciones respiratorias en niños

Niños cubanos en círculo infantil de Matanzas. Foto © ACN

Las autoridades sanitarias de la provincia de Matanzas reportan un incremento reciente de las afecciones respiratorias, como la bronquiolitis, en la población pediátrica de ese territorio cubano.

Según un reporte de la prensa oficialista local este martes, la bronquiolitis afecta sobre todo a los lactantes más pequeños y en muchos casos requiere ingreso hospitalario e incluso de cuidado en salas de atención al grave.

La doctora Iliana Bouza Denis, especialista en segundo grado en Pediatría y jefa del Programa de Infección Respiratoria Aguda (IRA), declaró al periódico Girón que la bronquiolitis es una neumonía intersticial originada por el virus sincitial respiratorio (VSR).

“Al llegar al epitelio bronquial, el patógeno provoca una destrucción con necrosis, una lesión que se denomina sincitio. Todos podemos contraer el VSR. Se transmite de persona a persona a través del aire, por microgotas; así como por vía directa mediante las secreciones”, explicó.

“Los adultos presentan un simple catarro; sin embargo, los más pequeños pueden experimentar un cuadro bronquial por contar con un sistema inmunológico más débil. El enfermo comienza con un catarro parecido a un resfriado, que dura alrededor de tres días. A partir de las 72 horas aparecen otros síntomas (tos seca, respiración rápida y sibilancias) como parte del cuadro de dificultad respiratoria; entonces ya hablamos de bronquiolitis. La recuperación total tarda alrededor de un mes”, dijo.

La especialista expuso que el VSR causa epidemias anualmente y cada dos años alcanza un pico máximo. Los casos aumentan en los meses invernales.

“Desde septiembre existe un incremento marcado de la morbilidad, con un aumento del número de pacientes tanto en la sala abierta del hospital pediátrico provincial Eliseo Noel Caamaño, como en la de cuidados progresivos. En la Terapia Intensiva también hay casos ventilados”, dijo.

Bouza señaló, no obstante, que “la disponibilidad de oxígeno creció” y que, además, “se han puesto concentradores de oxígeno con vistas a garantizar esta medida terapéutica”.

“Aunque en estos momentos no se reporta ningún fallecido, las posibilidades de mortalidad siempre aumentan en quienes se someten a ventilación mecánica. Esta neumonía no tiene un tratamiento específico, solo demanda manejo ventilatorio de la persona con pulmones dañados. La respuesta es un poco impredecible, por eso luchamos para no llegar a la ventilación mecánica”, advirtió.

Por otra parte, aclaró que el padecimiento se diferencia del COVID-19 a pesar de tratarse de “dos tipos de infecciones que coexisten con los mismos síntomas”. En tal sentido, indicó a los padres a acudir al sistema de Salud tempranamente para evitar complicaciones. “Aunque tenemos una baja incidencia de la covid-19, no estamos exentos de que en algún momento se desate un rebrote”, alertó.

De igual modo, informó que no existe ninguna vacuna en el mundo contra el VSR y que, actualmente, se aplican a los pacientes pediátricos “medicamentos cubanos que disminuyen la mortalidad en los niños del grupo de riesgo, como la gammaglobulina hiperinmune y un anticuerpo monoclonal”.

“Sin embargo, lo más importante es evitar el contagio. Las medidas higiénicas son esenciales. Las mismas acciones que ayudan a evitar la transmisión del coronavirus resultan muy eficaces, entre ellas, el lavado de las manos, el uso del nasobuco, la desinfección de superficies”, dijo.