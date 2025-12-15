Arrestan en Santiago de Cuba a un presunto ladrón tras ser retenido por los vecinos

Un presunto ladrón fue detenido por vecinos del reparto Micro 1B, en el distrito Abel Santamaría, conocido como El Salao, en Santiago de Cuba, luego de ser sorprendido cuando intentaba entrar a una vivienda de la comunidad.

Según informó el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, el individuo fue descubierto por los dueños del inmueble y retenido de inmediato por varios jóvenes del barrio, quienes lograron impedir su huida y lo mantuvieron amarrado hasta la llegada de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En imágenes compartidas por el reportero se observa al presunto ladrón tendido en el suelo, con signos de haber recibido golpes, mientras es custodiado por vecinos y posteriormente entregado a agentes de la PNR que llegaron al lugar para formalizar el arresto. En otro video publicado por Mayeta Labrada se aprecia el momento en que los policías se lo llevan detenido.

Testigos citados por el comunicador señalaron que el hombre fue amarrado a una reja perimetral mientras esperaban a las autoridades. Una vecina explicó que “el barrio estuvo en tensión hasta que llegó la patrulla”, y expresó su preocupación por la posibilidad de que el detenido sea liberado en poco tiempo, como —aseguran— ha ocurrido en casos anteriores.

En los comentarios al video y las publicaciones, la mayoría de los internautas mostraron apoyo a los vecinos y coincidieron en denunciar el aumento de la delincuencia. “No hay vida ni paz ni tranquilidad, y mucho menos hay leyes que calmen o eliminen tanta delincuencia en este país”, escribió una usuaria, mientras otra afirmó que “los delincuentes hoy en día son los dueños de las calles de Cuba”.

Los mensajes reflejan un sentimiento generalizado de desconfianza hacia la PNR y el sistema judicial, a los que muchos acusan de dejar en libertad a los delincuentes a las pocas horas de ser arrestados. Otros comentarios lamentan que los ciudadanos se vean obligados a actuar por su cuenta ante la falta de respuesta de las autoridades.

Este nuevo episodio se suma a otros hechos recientes de justicia vecinal en el oriente del país. En septiembre pasado, varios residentes capturaron a un presunto arrebatador tras una persecución en pleno centro de Santiago de Cuba. Semanas después, otro intento de robo en la misma ciudad derivó en un conato de linchamiento que fue contenido por los propios vecinos antes de la llegada de la Policía.

En Pinar del Río, las autoridades también anunciaron la captura de un ladrón de triciclos eléctricos, en un caso donde la propaganda oficial intentó mostrar eficacia policial pese a las denuncias ciudadanas sobre el aumento de los robos y la falta de control.

Estos incidentes reflejan un patrón cada vez más frecuente: comunidades que, ante la falta de confianza en las instituciones, optan por actuar por cuenta propia para proteger sus hogares y bienes. La comunidad de El Salao continúa a la espera de que el caso sea procesado conforme a la ley.