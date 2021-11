Denuncian condiciones deplorables en baños del hospital de Mayarí, en Holguín

Estado de higiene de baños en el Hospital General Docente "Mártires de Mayarí" Foto © Facebook / Revolico - Mayarí se vende todo

El Hospital General Docente "Mártires de Mayarí", en el municipio holguinero de Mayarí, presenta unas condiciones deplorables de higiene y desinfección en los baños de la sala de pacientes de Cirugía, según denunció una usuaria en redes sociales.

“Esto es para que vean las condiciones que tienen los baños de cirugía del hospital de Mayarí, donde mi abuela fue hospitalizada antier por causa de una isquemia”, dijo este domingo Mirlenis Nápoles en el grupo de Facebook ‘Revolico - Mayarí se vende todo’.

Captura de pantalla Facebook / ‘Revolico - Mayarí se vende todo

Compartiendo fotografías que muestran la suciedad y las condiciones infrahumanas en que se encuentran los baños de una sala con pacientes que han sido o van a ser intervenidos quirúrgicamente, la usuaria comentó que “realmente dan asco las condiciones que tiene la sala”.

“¿Dónde está la auxiliar de limpieza?”, se preguntó la nieta de la paciente ingresada en el hospital de Mayarí. “¿Nadie ve esto? Por Dios, ¿hasta cuándo?”, exclamó indignada la internauta cubana.

La mala atención del personal médico y sanitario, también fueron criticadas por Nápoles, quien afirmó que su abuela recibió la primera visita del médico luego de 48 horas ingresada con síntomas de isquemia cerebral.

“Nunca ha venido ni una enfermera a tomarle la presión, ni a ver cómo sigue. Ni siquiera [le han administrado] algún medicamento para la presión, que la tenía súper altísima. La respuesta de la enfermera fue que estaba muy ocupada porque tenía muchos pacientes”, relató.

Según la mayaricera, para ser bien atendido en el hospital del municipio hay que entrar en el juego de la corrupción. “Si tienes dinero o una jabita con cositas te atienden bien, enseguida. Así es como hay que actuar ahora. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Por favor, ¿hasta cuándo?”, insistió la denunciante.

Su publicación provocó una avalancha de comentarios de usuarios irritados con las imágenes y con la situación de insalubridad del hospital de Mayarí; una situación que varios aseguraron haber visto en otros hospitales del país.

“Pasé por eso con mi mamá en ese asqueroso hospital. 6 días esperando una ambulancia”, afirmó Miguel Ernesto Cortina Hernández. Otra usuaria le dijo a la autora de la publicación que lo denunciara ante las autoridades. “¿Para qué mi vida? Eso es por gusto”, respondió esta.

“¡Qué asco! Da pena, ¡qué falta de sensibilidad hacia los enfermos! ¡Y pensar que no hacen nada al respecto aunque lo publiquen mil veces! Porque no es la primera vez. Ya lo han denunciado otros que desgraciadamente han pasado por ahí”, señaló Moraima Cabrera Aldana.

“Mi madre también murió en esa sala. Murió por falta de atención y me quejé, y me taparon la boca las enfermeras y médicos conocidos, y los desconocidos. ‘Aquí está el antibiótico’, me dijeron. Y no era el que necesitaba. En fin, deberían cambiarle el nombre: matadero Mayarí”, dijo Yumilka Mesa.

A finales de febrero, una joven cubana denunció la muerte de su abuela en el hospital de Mayarí, donde la anciana fue ingresada con una infección en la pierna.

Lisandra García, residente en Miami, publicó en su muro de Facebook un video en el que la enferma le narra a su hija la escasez de medicamentos en la institución de salud y cómo le dieron el alta sin haber recibido ningún tratamiento.

"Sady, no te preocupes, mi hija, que estoy mejorando, el médico me manda para la casa. Aquí no me han hecho nada porque no hay de nada. Uno quiere que le hagan pero es que no hay de nada, no hay medicinas. Todo el mundo con mucho cariño, me dieron una cama que no podían...", relató la anciana.

Dos fotos compartidas en su post de denuncia permitieron ver la situación que presentaba la anciana en el muslo izquierdo, donde sobresalía un grano con pus en una zona muy enrojecida.

"En estas condiciones murió mi abuela, en el matadero de Mayarí, llamado hospital. En ese lugar están dejando morir a las personas, los médicos no tienen guantes ni medicamentos, en ese lugar no hay nada. Ella tenía una gran infección en su pierna y no la atendieron, no hicieron nada. Juro que este video y fotos los verá toda Cuba y el mundo", expresó García.