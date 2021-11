Madre de tres niños pierde todo por incendio en La Habana

Estado en que quedó la vivienda devorada por las llamas Foto © Facebook / ¡Ayuda entre mamis!

Una madre cubana de tres niños perdió todos sus enseres domésticos en un incendio ocurrido en la madrugada de este martes en Guanabacoa, La Habana.

El trágico suceso, del que se desconocen las causas, provocó un llamado a la solidaridad en las redes sociales. Una publicación en el grupo de Facebook ‘¡Ayuda entre mamis!’ informó del suceso e hizo un llamamiento a ayudar a la familia afectada.

Caption

“Hola grupo. Hay una madre que necesita ayuda. En la madrugada de hoy ocurrió un incendio en una casa y en ella vive una mujer con sus tres hijos. Ella lo perdió todo. Ropa, cama y todo lo que ahí había”, indicó la usuaria Elizabeth Díaz en el citado grupo.

La publicación fue acompañada de imágenes del siniestro tomadas por uno de los bomberos que participó en la extinción del fuego, esposo de la autora del post.

“Yo no la conozco”, precisó la internauta, refiriéndose a la madre. “Tengo esta información porque mi esposo es bombero y fue quien apagó la casa”, explicó, aportando el número de teléfono de la madre afectada por el incendio para movilizar la ayuda hacia esta familia.

“Los niños son un varoncito de 6 años, una niña de 3 y una bebe de 1 mes de nacida”, añadió Díaz. La madre de los pequeños se llama Yusimí y su teléfono es el +53 612 377.

A finales de septiembre, la activista cubana Daniela Rojo, ex moderadora de la plataforma Archipiélago, compartió en redes sociales el caso de una madre y sus tres hijos menores de edad que habían perdido “todas sus pertenencias”, debido a un incendio ocurrido en el municipio de Regla, La Habana.

Al parecer, el espontáneo incendio fue provocado por un incidente con la electricidad en la vivienda en la que vivía la madre de los tres menores, de 14, 11 y 3 años que, afortunadamente, no sufrieron daños físicos ni riesgo para su salud. Sin embargo, todas sus pertenencias fueron consumidas por las llamas.

En declaraciones a CiberCuba, la activista dijo que los bomberos tardaron aproximadamente media hora en llegar, pero ya entonces no pudieron hacer mucho. Por ese motivo, pidió hacer donaciones tanto en Moneda Libremente Convertible (MLC), como en pesos cubanos, dejando los números de tarjetas bancarias para tal propósito.

Días después del llamado a la solidaridad de Rojo, la madre denunció que las autoridades no habían hecho nada para dar solución a su caso, y permanecían desamparados.

"Muchas de esas personas preocupadas me han preguntado cómo va lo de mi casita. Hasta el momento no hay nada concreto. Todos los días vienen los que tienen que ver con el tema y me dicen algo distinto, pero la realidad es que sigo en las mismas y sin avance", confesó la madre de esta familia.

La mujer dijo estar desesperada porque después de luchar para tener una casa en que garantizar una mínima calidad de vida a sus hijos, el siniestro acabó con todo y no la pueden volver a habitar. La vivienda será necesario demolerla y volverla a levantar porque el fuego afectó la estructura.

"Estoy desesperada porque veo que pasan los días y no hay nada en concreto. Mi bebé más pequeño está un poco traumado porque tiene hasta miedo a mirar para la casa. Al del medio (segundo hijo) le ha salido una psoriasis debido a los nervios y el estrés. Pienso que mientras siga viendo su casita sin avance, cada día va más para atrás", confesó afligida.

En febrero, un incendio que se declaró en una vivienda en el municipio Cerro de La Habana, muy cerca del estadio Latinoamericano, provocó que una familia perdiera todas sus pertenencias.

Sin embargo, un grupo de cubanos solidarios consiguieron hacer llegar sus donaciones a la familia que tiene un bebé de siete meses, llegando a reunir más de 8000 pesos que entregaron a la madre de la niña.

Historias solidarias como estas son cada vez más frecuentes de encontrar en las redes sociales de usuarios cubanos. En septiembre de 2020, una cubana pidió ayuda para su amiga Mary, una de las afectadas por el incendio ocurrido en Diez de Octubre, La Habana.

"Así ha quedado la casa de esta amiga... Si, a ti, a lo mejor, tienes un sartén viejo, o una sabanita que no uses... igual les servirá en momentos como estos... puedo ser el enlace para llegar a Mary... ayúdenla", escribió Rosa Marina Torres de la Vega en Facebook.

De manera inmediata muchos cubanos respondieron a su petición con donaciones de dinero, pero también de toalla, ropa, platos, cubiertos y otras ofertas para Mary y su familia.