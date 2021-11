Niñas cubanas viajan de La Habana a Las Tunas para ver a su madre presa política

Dos niñas cubanas, hijas de la Dama de Blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Aymara Nieto Muñoz, viajaron de La Habana a Las Tunas para visitar a su madre, quien se encuentra presa en ese territorio del oriente del país, a más de 600 kilómetros de la capital.

Su esposo, Ismael Boris Reñí, también activista político, documentó el viaje acompañando a las pequeñas, que llevaban dos años sin ver a su progenitora. Según se aprecia en las imágenes, debieron trasladarse en ómnibus, además de otro tramo de varios kilómetros en coche de caballos.

Luego, Boris Reñí comenta que tuvieron que desplazarse a pie por otra larga distancia. “El viaje que hicimos hasta aquí fue muy agotador”, asegura en el video compartido por la UNPACU en YouTube.

El opositor poco después aparece sobre un tractor con las niñas que lograron tomar para completar el recorrido hasta la prisión. En el trayecto de regreso, Boris Reñí comenta que el autobús se descompuso en el tramo de Matanzas a La Habana, tardando varias horas en reanudar el viaje.

Muchos de los presos políticos cubanos son enviados a centros penitenciarios alejados de sus lugares de residencia. Nieto Muñoz ha exigido a las autoridades cubanas ser trasladadas a otra prisión en La Habana, a fin de acercarse a sus familiares. En agosto, inició una huelga de hambre con tal propósito y expresó su disposición a llevarla hasta las últimas consecuencias; sin embargo, hasta la fecha permanece en Las Tunas.

La opositora fue encarcelada en 2018. En 2019, mientras permanecía en la Prisión de Mujeres “El Guatao”, en el municipio habanero de La Lisa, las autoridades cubanas la condenaron a cuatro años de privación de libertad, bajo los supuestos delitos de “atentado” y “daños”.

En agosto, su esposo denunció que la activista presentaba problemas médicos relacionados con la hipertensión y una lesión en la cervical. “La situación en mi casa con las niñas no es nada fácil. Es muy difícil, pero yo ya me he acostumbrado, aunque las niñas todavía”, declaró entonces.

Recientemente, trascendió que la activista podría enfrentar otros cinco años de cárcel, según una petición formal de la fiscalía en su contra. Nieto Muñoz es señalada por las autoridades como la líder de un motín en la prisión de mujeres del Guatao en 2020, por lo cual, desde marzo de ese año, se encuentra en el centro de Las Tunas.