Activista Thais Mailén Franco pide ayuda: "necesito un psicólogo"

Thais Mailén Franco Foto © Facebook Thais Freedom Forever

La activista cubana Thais Mailén Franco, una de las personas detenidas por la manifestación de Obispo el pasado 30 de abril, pidió ayuda psicológica en sus redes este lunes.

"Necesito un psicólogo o terapia. ¡Urgente! Si alguno de mis amigos conoce alguno que me contacte al privado", expresó Franco, quien es madre de tres menores y ha sido sometida a violencia política constante desde que fue excarcelada en la segunda quincena de septiembre.

Su publicación recibió de inmediato múltiples muestras de apoyo y, a las pocas horas, anunció que ya estaba en contacto con un especialista. No ofreció detalles acerca de los motivos que la llevaron a solicitar ayuda de manera pública, pero muchos de sus amigos y seguidores asumieron que podía ser por la presión a la que ha estado sometida por denunciar las arbitrariedades del régimen y defender derechos humanos.

El pasado 23 de noviembre la activista denunció haber sido amenazada por agentes de la Seguridad del Estado en el sótano de una estación de policía a la que la habían llevado para un interrogatorio. "A mí no me van a callar, me van a tener que cortar la lengua y los dedos. No me van a callar. (...) Yo no he hecho nada malo. Yo lo único que he hecho es alzar la voz, pedir libertad. Yo no quiero vivir donde hay comunismo, yo no quiero vivir donde hay dictadura", dijo en una transmisión en vivo por Facebook donde contó lo sucedido tras volver a su vivienda.

Durante esa detención las autoridades le advirtieron que la mantendrían bajo vigilancia, que volverían a cercar su vivienda con policías cuando lo estimaran y que podrían encarcelarla de nuevo "por el simple hecho de yo alzar la voz". Además, la amenazaron con sus hijos y amigos y la presionaron para que saliera de Cuba.

"Se los dije bien claro: yo no soy una mala madre, yo sí pienso en mis hijos. Y como pienso en mis hijos quiero que mis hijos vivan en una Cuba libre, donde no haya dictadura, donde por pensar diferente no te caigan a palo, por eso es que yo digo siempre abajo la dictadura", relató.

También el 28 de noviembre compartió en sus redes una carta que envió al reportero y activista Esteban Rodríguez, miembro del Movimiento San Isidro y otro de los manifestantes de Obispo, en la que le dijo que le extraña y le contó de los reclamos por su liberación.

“Lo único que sé es que te extraño mucho. Yo, Thais, tú amiga y hermana, necesito que estés libre", escribió con su puño y letra. "¡Aquí afuera todos los cubanos pedimos por tu libertad! El barrio ya no habla porque tú no estás. Te mando un abrazo grande”, agregó.