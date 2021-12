Adrián Berazaín se disculpa por cualquier actitud suya que "haya resultado en alguna complicidad"

Adrián Berazaín Foto © Facebook del artista

El trovador Adrián Berazaín volvió a las redes para disculparse por cualquier actitud suya que "haya resultado en alguna complicidad" en referencia al reportaje sobre abusos sexuales de Fernando Bécquer en la revista El Estornudo, en las que se le menciona.

"Yo no debo disculparme por algo en lo que no soy culpable en ningún sentido", recalcó el músico, en relación a uno de los casos que se recogen en el reportaje y que afirman que Berazaín estaba al tanto de lo que hacía su colega. En un post anterior, el cantante dijo estar "seguro de no ser cómplice ni partícipe de ningún acto de agresión sexual".

"Pero sí me disculpo una y mil veces por cualquier actitud mía que haya sido malinterpretada o que de alguna forma ajena a mí haya resultado en alguna complicidad. Es humano hacerlo y estoy dispuesto a dar todas las disculpas necesarias. Las verdaderas víctimas son todas esas mujeres y todos debemos apoyarlas. #YoSiLesCreo #YoSiTeCreo", escribió la tarde de este viernes en su cuenta de Facebook.

En una de las denuncias del reportaje, la víctima relata que el propio Bécquer le contó que Berazaín, cuando vio que la tenía en su mira, le dijo "Asere, con ella no, ella es buena".

"Me parece que es injusto condenarme por una frase que fue transformándose desde que supuestamente yo la dijera hasta que fuera escrita en un artículo que ya de por sí se puede interpretar de diferentes posiciones", se defendió Berazaín. "¿Realmente fue lo que dije? No lo sé, no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo".

"Me parecen muy sucios tanto él [Bécquer] como los otros, sus amigos, que sabiendo lo que él hace, sabiendo los detalles, no hacen nada ni le dicen nada. Él tiene a su círculo de amigos que lo protegen. Todos alrededor suyo saben lo que él hace, le cubren las espaldas y miran hacia otro lado. Él les hace los cuentos", contó la víctima, identificada como Patricia.

Además de Berazaín, en el reportaje se menciona a los también trovadores Mauricio Figueiral y Ariel Díaz.