Declaración de plataforma cubana Archipiélago tras salida de varios de sus miembros

Los coordinadores de la plataforma cubana Archipiélago se pronunciaron este viernes a propósito de la reciente salida de algunos de sus miembros y refirieron que “la libertad no la conseguirá un individuo ni un grupo, sino la participación de una ciudadanía consciente de que el cambio está en sus manos”.

El comunicado publicado en la red social Facebook, que ya suma más de 200 comentarios y 700 reacciones, es una declaración de permanencia y de entendimiento. “Es difícil reinventarse cada día en medio de la hostilidad gubernamental y las angustias de una sociedad enferma; consensuar las voces diversas de quienes han decidido habitar este proyecto y mantener a toda costa la pluralidad y la democracia”, refiere la publicación.

Los integrantes de Archipiélago también comentaron sobre su compromiso de luchar unidos hasta alcanzar una Cuba con derechos para todas las personas. La plataforma, principal promotora de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el pasado 15 de noviembre, señaló que cree en el derecho a pensar diferente y por eso trabajan en lograr transformaciones significativas en la sociedad, para que sea inclusiva y sin privilegios.

“Archipiélago ha resultado un espacio donde ningún individuo debe dejar de ser él mismo para pertenecer, es solo un espacio de confluencia en el que se encuentran y reconocen juntos los caminos de quienes quieren una Cuba martiana, libre y democrática”, añade el post.

Cada uno de los miembros que permanecen en el grupo dejó también su mensaje. El profesor cienfueguero David Martínez Espinosa habló sobre la unidad y lo importante que es permanecer en “estos tiempos de oscuridad”. El doctor tunero Manuel Guerra añadió que cree en los propósitos cívicos que lo hicieron vincularse con Archipiélago en un principio y señaló que es momento de “no ceder un milímetro hasta lograr nuestros objetivo”.

Dentro de las respuestas a la publicación, sobresale la de la activista Saily González, una de las integrantes que recientemente abandonó la plataforma. En su comentario refiere que su camino por el momento será en solitario.

“Hoy me aparto de Archipiélago, el emprendimiento más importante al que he contribuido en mi vida y el grupo humano que más fraterno me ha sido y es. Motivo: mi mundo anda en 48 cuadros por segundo y la lógica hace que Archipiélago ande en 24. No busquen más razones que no hay”, apuntó la emprendedora el pasado 5 de diciembre.

El activista Magdiel Castro también anunció hace varios días que abandonaba la plataforma. "Hoy dejo Archipiélago, agradecido por estos intensos meses al lado de personas tan valientes", informó en Twitter, donde tiene más de 26 mil seguidores. Mientras, el abogado Fernando Almeyda renunció a la coordinación y moderación del grupo y señaló que no dejará de luchar por la justicia, la libertad y la democracia en Cuba.

El 24 de noviembre, la investigadora y poeta Daniela Rojo anunció que problemas personales y familiares la obligaban a apartarse de Archipiélago, una decisión difícil que estaba motivada por el amor a sus hijos y no por razones políticas.

Tres días antes, Leonardo Fernández también abandonaba la plataforma, agradecido por los meses de trabajo en conjunto, desde el ejercicio de la diversidad y el riesgo constante de ser detenidos, reprimidos y amenazados por el régimen.