Cartas a CiberCuba: Robos y demoras en envíos a Cuba

Correos de Cuba Foto © Correos de Cuba

Buenos días, les escribo para hacerles saber todos los robos que se están cometiendo y el gobierno no hace nada. Yo hice un envío en octubre por Aerovaradero para la provincia de Santa Clara. Soy de Cienfuegos, fueron 23 bultos con una caja de medicinas y en uno de los bultos yo mandé unas barrenas para un taladro. Estaba consciente de que abrirían el bulto para ver, pero no para coger lo que no es de ellos.

Se robaron dos paquetes de café, un par de zapatos de un niño, un cargador de iPhone nuevo y un par de sandalias de niño. ¿Por qué tuvieron que robárselo? Porque eso fue lo que hicieron y luego no hay ni dónde reclamarlo. Por dios eso aquí nos cuesta comprarlo, luego enviarlo y allá en Cuba también te cobran y hasta de más. Todo eso fue en la Aduana del Aeropuerto de Santa Clara y no soy la única que ha pasado por eso.

Lo otro es que los bultos deben llegar al Aeropuerto de Cienfuegos y no lo están haciendo así. A mi hijo se lo entregaron en el parque Villuenda, lo citaron ahí una hora antes y le cobraron por la entrega a domicilio cuando él tuvo que irlo a buscar al parque. Eso es una falta de respeto.



Desde el 13 de abril hice otro envío por Palco, o sea por barco, hace ya más de ocho meses. De ocho bultos que mandé solo les han entregado cuatro y todo lo que mandé es para una bebé que nació en agosto. Dentro de las cosas que faltan por entregar está un colchón de cuna de la bebé, una mecedora, un orinal de niño y una bañadera de bebé. Por favor, ¿dónde está todo eso cuando todo fue mandado por un mismo destinatario a una misma persona allá en Cuba? ¿Cuál ha sido la demora? Necesito saber dónde está todo eso y por qué todavía no ha sido entregado. Por favor, necesito que me ayuden en eso.

Las declaraciones y opiniones expresadas en esta carta a CiberCuba son de exclusiva responsabilidad de su autor. CiberCuba hace su mejor esfuerzo para verificar la veracidad de la información recibida pero no da garantías sobre la misma.