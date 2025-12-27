Pobreza sin maquillaje: el hambre expulsa a los más pobres a la basura en pleno centro de Santiago de Cuba

Lo más grave es acostumbrarse a ver estas escenas hasta que la indignación desaparezca junto con la dignidad

La imagen de un hombre buscando alimentos entre los desechos, captada en el centro de Santiago de Cuba, volvió a evidenciar el impacto cotidiano del hambre en la isla y generó una ola de reacciones que describen escenas similares en distintos puntos del país.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunció este viernes, a través de su cuenta de Facebook, una escena que, según afirma, se ha vuelto habitual en Cuba: un hombre escarbando en la basura para ver si encuentra algo de comer, detrás del edificio conocido como el “18 plantas de Garzón”, en pleno centro de la bautizada como Ciudad Héroe.

En su publicación, Mayeta subraya que no se trata de un caso aislado ni excepcional, sino de una expresión cruda de la realidad cotidiana.

Atribuye la situación al hambre provocada por salarios que no alcanzan, pensiones insuficientes y mercados vacíos o con precios inaccesibles para la mayoría.

“Eso es hambre, hambre dura”, escribió, en contraposición de los discursos oficiales que atribuyen estas escenas a la vagancia o al “descaro”.

El periodista contrapuso esta realidad con la narrativa oficial sobre resistencia y sacrificio, y advirtió sobre el peligro de la normalización de la degradación humana.

A su juicio, lo más grave no es ver estas escenas, sino acostumbrarse a ellas, hasta que la indignación desaparezca junto con la dignidad.

La publicación generó numerosos comentarios de ciudadanos que afirmaron reconocer a las personas retratadas y confirmaron que llevan años sobreviviendo de esa manera.

Una usuaria identificó a los protagonistas como dos hermanos con discapacidad –“los mellizos”- que viven en su barrio y aseguró que siempre dependieron de la caridad.

Otros comentaron haberlos visto a diario detrás de establecimientos céntricos, esperando restos de comida para consumirlos.

Varios lectores ampliaron el foco más allá de Santiago de Cuba. Algunos relataron escenas similares en La Habana, como ancianos pidiendo comida en medio del tráfico o personas hurgando en basureros para vestirse y alimentarse.

En los comentarios se repite una idea central: estas personas no están “disfrazadas”, -como sugirió meses a tras la exministra de Trabajo y Seguridad, lo cual le costó el puesto-, sino expuestas al abandono, al infortunio y a la falta de respuesta de las instituciones estatales.

Las reacciones coinciden en que la imagen no es una exageración ni un caso excepcional, sino un síntoma visible de una crisis social más profunda, donde la pobreza extrema y el hambre se han vuelto parte del paisaje urbano en varias ciudades cubanas.

El discurso más reciente del gobernante Miguel Díaz-Canel, durante el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, volvió a exhibir la desconexión del poder con la realidad que vive la mayoría de los cubanos.

En un intento por maquillar el deterioro económico y social, el gobernante sustituyó la palabra “pobreza” por el eufemismo “carencia material”, mientras responsabilizó nuevamente al “bloqueo” y al “odio del enemigo” de la miseria que atraviesa el país.