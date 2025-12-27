Pobreza sin maquillaje: el hambre expulsa a los más pobres a la basura en pleno centro de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
La imagen de un hombre buscando alimentos entre los desechos, captada en el centro de Santiago de Cuba, volvió a evidenciar el impacto cotidiano del hambre en la isla y generó una ola de reacciones que describen escenas similares en distintos puntos del país.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunció este viernes, a través de su cuenta de Facebook, una escena que, según afirma, se ha vuelto habitual en Cuba: un hombre escarbando en la basura para ver si encuentra algo de comer, detrás del edificio conocido como el “18 plantas de Garzón”, en pleno centro de la bautizada como Ciudad Héroe.
En su publicación, Mayeta subraya que no se trata de un caso aislado ni excepcional, sino de una expresión cruda de la realidad cotidiana.
Atribuye la situación al hambre provocada por salarios que no alcanzan, pensiones insuficientes y mercados vacíos o con precios inaccesibles para la mayoría.
“Eso es hambre, hambre dura”, escribió, en contraposición de los discursos oficiales que atribuyen estas escenas a la vagancia o al “descaro”.
El periodista contrapuso esta realidad con la narrativa oficial sobre resistencia y sacrificio, y advirtió sobre el peligro de la normalización de la degradación humana.
A su juicio, lo más grave no es ver estas escenas, sino acostumbrarse a ellas, hasta que la indignación desaparezca junto con la dignidad.
La publicación generó numerosos comentarios de ciudadanos que afirmaron reconocer a las personas retratadas y confirmaron que llevan años sobreviviendo de esa manera.
Una usuaria identificó a los protagonistas como dos hermanos con discapacidad –“los mellizos”- que viven en su barrio y aseguró que siempre dependieron de la caridad.
Otros comentaron haberlos visto a diario detrás de establecimientos céntricos, esperando restos de comida para consumirlos.
Varios lectores ampliaron el foco más allá de Santiago de Cuba. Algunos relataron escenas similares en La Habana, como ancianos pidiendo comida en medio del tráfico o personas hurgando en basureros para vestirse y alimentarse.
En los comentarios se repite una idea central: estas personas no están “disfrazadas”, -como sugirió meses a tras la exministra de Trabajo y Seguridad, lo cual le costó el puesto-, sino expuestas al abandono, al infortunio y a la falta de respuesta de las instituciones estatales.
Las reacciones coinciden en que la imagen no es una exageración ni un caso excepcional, sino un síntoma visible de una crisis social más profunda, donde la pobreza extrema y el hambre se han vuelto parte del paisaje urbano en varias ciudades cubanas.
El discurso más reciente del gobernante Miguel Díaz-Canel, durante el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, volvió a exhibir la desconexión del poder con la realidad que vive la mayoría de los cubanos.
En un intento por maquillar el deterioro económico y social, el gobernante sustituyó la palabra “pobreza” por el eufemismo “carencia material”, mientras responsabilizó nuevamente al “bloqueo” y al “odio del enemigo” de la miseria que atraviesa el país.
Preguntas frecuentes sobre la pobreza y la crisis social en Cuba
¿Por qué hay personas buscando comida en la basura en Santiago de Cuba?
La búsqueda de comida en la basura por parte de algunas personas en Santiago de Cuba es una consecuencia directa del hambre y la pobreza extrema que afecta a gran parte de la población cubana. Los bajos salarios, pensiones insuficientes y mercados con precios inaccesibles han llevado a muchas personas a recurrir a la basura para subsistir, como evidencia la denuncia del periodista Yosmany Mayeta Labrada.
¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante esta situación de pobreza extrema?
El gobierno cubano tiende a minimizar o desviar la atención de la crisis de pobreza extrema, utilizando eufemismos como "carencia material" en lugar de "pobreza". Suele atribuir las dificultades económicas al "bloqueo" y al "odio del enemigo", sin asumir responsabilidad directa ni implementar soluciones efectivas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más vulnerables.
¿Cómo afecta la crisis del agua a la población de Santiago de Cuba?
La crisis del agua en Santiago de Cuba ha convertido el acceso al agua potable en una carrera de supervivencia. Barrios enteros llevan más de 20 días sin recibir suministro de agua, obligando a los ciudadanos a correr detrás de pipas que no garantizan un acceso justo. Esta situación genera caos y desesperación, afectando especialmente a los más vulnerables, como ancianos y personas con movilidad reducida.
¿Qué impacto tiene la crisis de vivienda en la población cubana?
La crisis de vivienda en Cuba es un problema crítico que afecta a miles de familias. La falta de mantenimiento y nuevas construcciones, sumada a los frecuentes derrumbes, deja a muchas personas sin hogar o viviendo en condiciones peligrosas. El Estado no ofrece soluciones efectivas, mientras que la construcción de hoteles y proyectos turísticos sigue adelante, ignorando las necesidades habitacionales de la población.
